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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／罷昶陣營陷入多頭馬車　林昶佐靠「總統牌」保住立委席次

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案落幕，林昶佐挺過罷免風暴，成功保住自己在立法院的席次。回顧整場罷免攻防，民進黨傾全黨之力的力挺，反而突顯出對手罷昶陣營的多頭馬車，再加上國民黨內部態度矛盾，部分黨內人士一度將矛頭指向台北市議員鍾小平，也是罷昶案始終無法獲得與綠營加持林昶佐同等的聲量。

▲總統蔡英文出席「終結惡戰 團結之夜」，替林昶佐站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席「終結惡戰，團結之夜」替林昶佐站台。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，林昶佐罷免案最初是由鍾小平、罷免領銜人鄭大平提出，他們在去年7月19日將4300份第一階段連署書送到中選會；民團「清林散昶」隨後也發起罷免行動，提案領銜人周世雄在去年7月29日將3500份第一階段罷免提議書送到中選會，並獲得前台北市議員童仲彥的力挺。

中選會在去年12月3日宣告林昶佐罷免案成立後，林昶佐自8日起便獨自積極在選區內徒步掃街，民進黨台北市議員吳沛憶、周威佑、劉耀仁、無黨籍台北市議員黃郁芬、林穎孟、林亮君也紛紛加入行列。

據了解，林昶佐團隊在罷免案成立之前，曾定調採取「冷處理」的態度處理，友軍民進黨為了反制去年12月18日的四大公投，全黨力拚「四個不同意，台灣更有力」，黨公職並未將主戰場放在林昶佐罷免案及台中市立二選區立委補選，使得兩場選舉的選情一度冷清。

但是，當民進黨挺過四大公投案的洗禮，交出四比零的成績單後，隨即也加速確立在接下來的中二補選與罷免案，必須正面迎敵的「熱戰」氣勢與態度，而這也是今天這兩場選戰的勝選方程式。林昶佐也迅速獲得綠營跨派系民代的力挺，包括新潮流、英系、蘇系、正國會、湧言會等派系的民進黨立委，更不時陪同站在路口掃街拜票，共同向選民呼籲投下不同意罷免票。

不僅如此，民進黨去年12月29日更在中央黨部召開「靜昶守護，終結惡鬥」記者會，與會者包括林昶佐、民進黨台中市第二選舉區立委補選參選人林靜儀、民進黨台北市黨部主委吳怡農、民進黨主席蔡英文等人，這也是蔡英文首度公開力挺林昶佐。

相較於民進黨的團結力挺，有地方人士則直言，此次罷昶過程中，「很多人對鍾小平有意見」，導致藍營地方議員一開始不願響應，因此大多採冷處理方式應對，隨著鍾小平高呼將把「罷昶連署書」當作返回國民黨的伴手禮，儼然把罷昶成案的功勞攬到身上，藍營地方的反鍾勢力才驚覺不妙。

在罷免案進入最後尾聲階段，儘管藍營民代陸續加入罷昶的行列，但主要是與「清林散昶」合作，仍跟鍾小平畫清界線，才會出現日前鍾小平、應曉薇「同訴求卻同場較勁」的情形，也難怪前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥會形容罷昶陣營是「多點開花」，但實際上面臨的是「多頭馬車」的紛亂困境。

綠營人士分析，林昶佐已經擔任過一屆立委，很清楚如何跟基層民眾互動，因此在這次罷免案進行的過程當中，很多國民黨籍的里長也都跳出來力挺，這種氛圍跟以往相比「是很清楚的不同」，再加上民進黨傾全力支持，該幫的忙都會幫，相較於國民黨「到底要冷要熱」，民進黨的步調反而在這場反制罷免案的攻防中很一致。

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