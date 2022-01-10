航班落地快篩　侯友宜：感謝中央聽進去「阻絕境外」

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中10日宣布，從11日凌晨零時起加嚴長程旅客入境檢定，實施對象包括搭乘歐美、中東、紐澳航線的旅客，抵台後落地公費採檢PCR快速核酸檢驗，驗出陽性就送醫，藉此降低機場清潔、手推車人員和防疫計程車染疫風險。對此，多次呼籲航班落地就快篩的新北市長侯友宜11日表示，謝謝中央聽進去了。

陳時中表示，長程旅客入境規定從11日凌晨零時起開始實施，搭乘歐美、中東、紐澳航線的旅客，抵台後都需進行落地公費採檢PCR快速核酸檢驗，若是陽性，直接在登機門辦理入境手續相關檢驗，包括個人行李和行李箱從旁邊專門送緊急病人的另一出口出去，完全不會進到入境的門，再由救護車直接送醫院，檢驗陰性才循正常手續入境。

陳時中指出，希望將防線拉到第一線，減低通關風險，同時降低防疫計程車、機場保全、機場手推車和清潔人員的防疫風險，以及降低病毒進入社區，而以Omicron潛伏期較短，希望落地採檢就會被檢驗出來，驗出來就直接進去醫院。

侯友宜今開箱2022壬寅虎年春聯與福袋。對於中央宣布航班落地就快篩，侯友宜受訪時表示，不斷提醒中央，希望能將病毒阻絕於境外，在這段時間看到境外移入的個案特別的多，他呼籲很多天，謝謝中央聽進去了，在整個入境管制加嚴，尤其針對歐美的國家採取入境立即用PCR來做篩檢，減少在移動中的風險，非常謝謝，希望大家都是為防疫齊心齊力，守住國門就可以讓整個傳播鏈能夠快速、有效，在第一線防線就可以阻斷，大家一起加油。

▼長程旅客入境檢疫措施加嚴。（圖／指揮中心提供）

