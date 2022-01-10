第15屆桃園希望工程獎助學金　11名同學獲獎大專生1年12萬

▲桃園市第15屆希望工程獎助學金頒獎。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市第15屆希望工程獎助學金頒獎典禮」10日於市府舉行。市長鄭文燦表示，該獎助學金提供資源照顧桃園市經濟弱勢的學生，得獎大專生1年可獲12萬元獎學金、高中生1年可獲8萬元獎學金，為全國各縣市政府中最高額的獎學金，本屆共有11名同學獲獎，包含大專院校組6位、高中職組5位。

大專組獲獎代表台灣藝術大學音樂系蕭郁潔同學表示，希望工程獎助學金是絕望中的一絲希望和溫暖，不僅減輕了經濟上的負擔，也讓她更能心無旁鶩地學習，得以在音樂系的主副修課程、作曲所需的昂貴軟硬體設備上獲得重要幫助。她期許自己成為有能力的人去幫助更多人，照亮其他在黑暗中追夢的貧困學生。

高中組獲獎代表陽明高中林鴻斌同學表示，自己來自單親家庭，由媽媽獨自撫養他和姐姐，媽媽不怨天尤人的身教、犧牲奉獻的精神和默默付出的姿態，深深烙印心底，而學業優異、就讀政治大學的姐姐則是他的榜樣和崇拜的模範。此次能獲獎感到非常榮幸，也受寵若驚，未來希望以擔任志工、捐款等方式身體力行回饋社會，讓社會充滿善的循環，將溫暖傳遞給更多莘莘學子。

▲蕭郁潔代表大專組獲獎者回贈感謝卡。（圖／市府提供）

教育局長林明裕表示，桃園市希望工程獎助學金對象為22歲以下設籍桃園市1年以上，且就讀國內公、私立大專院校或本市公、私立高中職之卓越清寒學生，希望透過長期資助，讓同學們自高中至大學之學習階段，於經濟上無後顧之憂，順利完成學業，並樂觀正向面對困境，積極開創璀璨的未來。

第15屆希望工程獎助學金「大專院校組」由義守大學創意商品設計學系李慈安、台灣藝術大學音樂系蕭郁潔、輔仁大學社會工作系張嘉玲、法律系王妏渝、元智大學中國語言學系郭詮靖、長庚科技大學保健營養系劉靜芸獲獎；「高中職組」桃園高中鄧凱元、光啟高中陳宜婷、壽山高中黃煒恩、陽明高中林鴻斌、內壢高中高立妍獲獎。