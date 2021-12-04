林秉樞與馥都飯店真的有關係？　馬文鈺轟：你們都是惡魔的幫兇

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞施暴案件持續延燒，對於施暴現場馥都飯店都沒有任何作為，高嘉瑜前男友馬文鈺今（4）日出面怒罵，「馥都你說謊，你們都是惡魔的幫兇。」

馬文鈺表示，高嘉瑜親口跟我說，馥都飯店跟林秉樞關係很好，有打過飯店瞧過房價等等，馥都是建設公司馥都建設蓋的，飯店不是他賺錢的主力，他是大建設公司，專蓋豪宅，林秉樞住在豪華的房間，是跟馥都溝通過有打折的。

對於馥都飯店錯失時機救援，馬文鈺說，「馥都不是無辜的，沒有一個人是無辜的，沒有一個人揭穿惡魔」；第一個，當高嘉瑜在走廊收拾東西，經過服務員看到試圖要幫忙還被林男喝斥，「你覺得服務員會為了區區幾萬塊，受到這種超爛房客的恐嚇嗎？」

馬文鈺再質疑，高嘉瑜被打的那麼嚴重，服務員幫忙送冰敷袋、買藥，服務員送東西的時候，「房門打開縫隙，難道沒看到快變成屍體，留著些寫的高嘉瑜嗎？你真的沒發現嗎？」

第三點，馬文鈺問「你敢說沒房客投訴嗎？都沒人投訴半夜有人打架睡不著嗎？馥都你說謊，你是惡魔的幫兇。」

對於馥都飯店表示會加強服務員的訓練，馬文鈺表示「你認真想馥都會為了區區幾萬塊，聽命林秉樞這種惡魔嗎？ 他是大建商」，而林秉樞也說過，自己從來不住不認的人開的飯店，「馥都是共犯。」



此外，馬文也質疑，林男遭拘提三天後，警方要搜索飯店房間時，為何房間還開著，開著讓人家去收拾東西跟滅證嗎？馥都需要解釋房間關閉結帳後，這房間是否還是林秉樞的，還有後來開房間的人是誰，是林秉樞嗎？還是馥都？為什麼可以放吳姓姊弟去動裡面的東西？

▲馬文鈺說明高嘉瑜家暴案相關是建。（圖／記者宋良義攝）

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