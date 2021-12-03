林秉樞請託施壓媒體「不要刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺騙我

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件11月30日被《鏡週刊》踢爆後轟動全國，但據傳林男曾找民進黨高層施壓《鏡週刊》不要報導自己惡行。前立委段宜康3日晚間自曝，林男曾在11/24請託他施壓週刊報導，要求不要刊登名字，但段事先已接獲週刊告知，因此未「打草驚蛇」。段宜康也指林秉樞曾謊稱該案是高嘉瑜遭前男友馬文鈺打等，讓他覺得對方一直欺騙他。

對於被問是否介入週刊報導林秉樞的過程，段宜康3日晚間在臉書表示，自己和林早在2012年認識，不過近10年來見面次數不多，大半是在臉書或LINE上聯繫。段表示，11/24他參加林男母親告別式時，特別注意到有幾位員警在門口，同日下午，週刊向他透露「林秉樞講的不是事實，過程很嚴重，有施暴和限制人身自由；而且他們很有把握！」

段宜康表示自己當下一聽傻了，且週刊的朋友說因為他們蒐證尚未完成，要求他不能打草驚蛇，希望只能回答林秉樞說：「還在查證，不會那麼快上刊，也一定會給他回應機會。」

到了11月25日，林秉樞急著找段宜康，並撥打了幾通電話，從LINE截圖來看，顯示林秉樞向段宜康表示，「老大，我有件重要事情想請教您意見，謝謝您。只需幾分鐘，抱歉打擾了。」接著兩人講了兩通電話，通話時間長度分別為16分43秒以及6分46秒，而段宜康則表示，「他們還在查證中，好像不會那麼快出！」林再回應「好，非常感謝老大，謝謝您，謝謝。」

針對上述通話內容，段宜康歸類3個重點：第一，林秉樞說有警察是因為高嘉瑜前男友馬文鈺去告別式鬧場，發傳單說他打高嘉瑜；第二，週刊拍到林秉樞和高嘉瑜一前一後進旅館，但沒有其他畫面；第三，因為林秉樞不希望出名，高嘉瑜又是新聞焦點，如果週刊一定得報導，可不可以不要在他母喪剛辦完的這個時候；他的名字是不是可以不要出來？

段宜康坦言，這時才知道林秉樞和高嘉瑜是男女朋友。

「林秉樞對我的說法一直改變，先說是馬文鈺打高嘉瑜；然後又變成高嘉瑜因為發現他和前女友的影片，所以吃醋要害他。」段宜康也說，《鏡週刊》在報導之前，守著媒體原則，給他的訊息不多，「但已經足以讓我相信林秉樞一再欺騙我」。但不過守著對週刊朋友的承諾，他只能在報導之前應付這個他認識10年，但其實完全陌生的人。

「他傳給我的line，我不能完整提供，因為他提到找了許多名人協助，也不知真假。那些人我也只是在媒體上見過，並無管道查證，披露了並不公平，而且他們也都是受害者。」

對於林秉樞傳給段宜康的最後一則訊息是在11/30（二）報導出來的當天晚上，內容說「我知道以後可能很難當朋友，但真心謝謝您這段時間的幫忙，很榮幸認識您。」一事，段宜康說，無言以對。

另外，從兩人LINE紀錄來看，林秉樞曾於11月29日請段宜康幫忙探聽週刊報導內容。

▼林秉樞曾找段宜康協助有關週刊報導一事。（圖／翻攝自Facebook／段宜康）