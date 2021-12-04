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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「有的話就跪9天9夜絕食身亡」　馬文鈺怒嗆段宜康：沒冒充新潮流

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施打案持續延燒，前立委段宜康自曝林曾請他施壓媒體，引起熱議。對此，高嘉瑜前男友馬文鈺4日下午除回應此事外，還提及與段宜康的「私人恩怨」。馬文鈺強調，如果他自己曾冒稱20年新潮流，願跪在立法院中興大樓門口9天9夜不吃不喝，絕食身亡。

▲馬文鈺說明與段宜康個人恩怨。（圖／記者宋良義攝）

▲馬文鈺說明與段宜康個人恩怨。（圖／記者宋良義攝）

段宜康曾於2020年11月4日在臉書表示，「這位底迪：你女朋友當上立委，我也真心佩服你們的本事，更祝福能一帆風順、步步高升。你代表你們家委員去協調行政部門，要怎麼嗆聲，也是你們一貫的風格，不干我們屁事。但你公然在會議中說，你是『二十年的新潮流』，聽到這句說，我可就昏了！」

「新潮流黑成這樣，還有人要來冒充，而且是大立委的背後靈，照說我們應該焚香膜拜、舉杯相慶；但實在已經背了太多黑鍋，禁不起這位底迪的厚愛。別說20年，你根本沒當過1分鐘新潮流。」

該訊息有人推測是高嘉瑜或民進黨立委賴品妤。高嘉瑜當時回應，男朋友的事，女朋友也不一定會知道，要大家去問段宜康。而賴品妤男友、苗栗縣議員曾玟學喊冤說自己20年前還在念小學。

對於這段往事，馬文鈺4日在記者會上重提，並秀當天傳給段宜康的Messenger訊息澄清。馬文鈺表示自己不喜歡新潮流人盡皆知，「段這樣對我，我會喜歡新潮流嗎？所以挖苦諷刺也是難免。」

馬文鈺還原會議當天情形。他說，那次是開一個會議他準備40至60頁資料，但當天來的官員像是搭順風車，所以很生氣對他們說：「全部講解完後，資料不要帶走，就跟新潮流開會的方式一樣。」這是他的努力跟心血，所以要求官員們自己記錄。

接著，馬文鈺念出Messenger內容，包括，「你聽到轉述資訊完全不正確，正確內容是：『新潮流的作風是把會議資料回收』，諷刺會議後回收資料的做法。新潮流早不是什麼正面詞彙，沒有任何人說自己是新潮流，或是冒稱，沒有意義或好處。單純就是聽的人理解能力有問題，轉述錯誤。臉書寫的很冒然，你聽到時應該很生氣，但你叮到的並非事實，這麼寫完全是基於事實而傷害人。」

「一輩子都要被你莫名傷害，真的衰報了，命吧。訊息我傳了，電話我打了，你不看不接，我也沒辦法，你們對人永遠就是這樣。」念到此，馬文鈺向記者喊話，你不是段宜康喜歡的人，電話是打不通的。

他繼續念Messenger內容：「我確實沒有冒稱，完全沒有。中間傳話給你的人是腦補、編造，意圖不明。你這次盛怒之下，是誤傷我。所有媒體記者都在找我，別人要我回應『你應該搶著說如果你有講的話你吞曲棍球如果沒有叫段宜康吞曲棍球』挖苦你。

另有簡訊指出，「我覺得恩怨糾葛多年（其實是被你們打壓多年），我不想再繼續跟你個人如此了。因此我不想這樣公開挖苦你，也先不回應了。你又多誤砍我一次，應該可以多化解一點了吧？我是一個以罵新潮流著稱的人，怎麼可能冒稱現在黑到爆的新潮流？相信你冷靜下來，能理解。」

馬文鈺說，段宜康已讀了，但大街打人他有想要道歉嗎？他是鐵錚錚、是非分明的漢子嗎？完全沒有。馬也透露，當天那場會議主持人是經濟部政務次長曾文生，如果曾文生能證明他冒稱20年新潮流，「我跪在中興大樓門口9天9夜不吃不喝，自絕身亡」。

馬文鈺也強調，他自己不會戲謔段宜康吞曲棍球的事情，但段汙衊、糟蹋、及抹黑他，「我們都傳訊息給他，還我一句公道了嗎？這是漢子作為嗎？」

馬文鈺還對段宜康喊話，段宜康所作所為林秉樞都有錄下來，那支錄音筆不在檢察官手裡，恐怕林秉樞一輩子都是你的恐怖情人。

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