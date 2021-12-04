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懶人包／家暴案變網軍鬥爭　施暴男林秉樞扯出複雜政商連結

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明 王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜驚傳遭家暴，但事件越演越烈，關注焦點已變成網軍鬥爭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近來爆出家暴案，檢警迅速將施暴男林秉樞拘提到案，法院2日凌晨也裁定收押禁見。但沒想到，本該是單純的男女私情風波，後續竟因為PTT一篇文章，扯出網軍介入炒作、帶風向，更讓林秉樞遊走綠營政治圈多年，背後複雜的政商關係浮上水面。

連立委都敢打！暴力男林秉樞惡行震驚社會

週刊在11月30日刊出一系列高嘉瑜身陷家暴恐怖威脅的文章，儘管當事人、施暴男林秉樞否認，但隨著高親自出面說明，並出示受傷照片、驗傷單等，林的主張形同詭辯，不攻自破。

由於該案傳出林秉樞握手高嘉瑜的私密影像，還以此威脅高的行動自由、人身安全等，高嘉瑜在30日前往警局提告，並由板橋分局接手偵辦。檢警在介入調查後，於1日便迅速在將林秉樞拘提到案，

新北地方法院羈押庭審理林秉樞案時，認為林涉有意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密及妨害電腦使用等7項罪嫌，犯罪嫌疑重大，而且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，再加上林過去曾暴力對待前女友、叫母親下跪等惡行，認為林反覆實行同一犯罪，在2日凌晨裁定收押禁見。

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

家暴案扯上網軍　綠營派系鬥爭連黨內同志都打

而就在林秉樞陷入危機之時，國內最大網路社群PTT上突然刊出一則「[爆卦] 高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」文章，內容幫林平反不少外界的傳聞，更反咬高嘉瑜疑似有助理費不當使用，以及高的前男友馬文鈺到林母告別式上發傳單詆毀林等。

該帳號「CrazyWinnie (沒品維尼)」一連在PTT上發2篇文企圖帶風向，但卻被爆料是多次被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋在使用，還傳出是受台南重量級人物請託發文。

但李柏璋不久後便在臉書上自清，強調該帳號並非他所有，事前完全不認識林秉樞，沒有臉書好友、更沒有私下聯絡。李僅證實，林確實有透過共同朋友致電，希望能幫他發表聲明；李也強調，新聞刊出後，自己才驚覺受騙，「非常後悔接他的電話，因為我不知道高委員竟然被傷得如此嚴重，對此我深感懊悔及抱歉」。

林秉樞政商關係佳　請出宣明智、詹宏志施壓媒體

面對林秉樞透過種種方法撇清，高嘉瑜前男友馬文鈺大動作出面反擊。先是爆料林秉樞遊走綠營政治圈，與多數立委都相當熟識，甚至還有偷錄音的習慣，以此要脅立委合作。

此外，林秉樞還動用政商人脈，向爆出高嘉瑜家暴事件的《鏡週刊》施壓更改內容，更企圖洗腦高嘉瑜，「這種事情，天知地知，妳知我知，只要妳說沒有，這個事情就不存在」，要操作媒體報導假新聞等，手段相當惡劣。

至於李柏璋撇清，馬文鈺也直言「文章絕對出自李柏璋之手」，李只要自稱把東西轉發給朋友，再由朋友PO文，就可以在法律上做一個斷點，然後再找一個IP，之後面對法官跟檢察官傳喚，李就可以說是持有該IP的友人所為，完全撇得一乾二淨。

馬文鈺更直接點名，指林秉樞是透過關係找到聯電榮譽副董事長宣明智及PChome集團董事長詹宏志向《鏡週刊》施壓，要求不要報導，但遭兩者否認。儘管兩位大老闆都否認，但馬仍信誓旦旦表示，「你們做過還否認，就是人格的事情」。

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明 王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）

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