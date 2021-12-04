彰化6歲男童遭繼父踹滿身傷　半夜驚醒喊：媽媽不要怕我保護妳

記者游瓊華／彰化報導

彰化粘姓男子長期家暴王姓妻子與6歲繼子，王女友人看不下去幫忙向正義哥投訴，揭發這起家暴案。事後王女與男童雖已安置在安全處，但心中恐懼仍揮之不去，王女透露，孩子有嚴重心理創傷，會睡到半夜時爬起來，她問孩子為什麼不睡覺，孩子回答「我怕你死掉」。

王女表示，聽老師敘述孩子在校狀況，老師透露孩子開學至今除了上學、放學，都不敢離開教室也不和人互動，「因為擔心老師會生氣、同學會生氣，所以哪裡都不敢去！」就算老師不停鼓勵孩子，到教室外走走不會有人生氣，孩子也不敢。

▲6歲男童被打渾身傷，心裡只掛念媽媽是否還活著。（圖／民眾提供）



王女與前夫所生的6歲孩子長期被丈夫粘男家暴，昨天一段6歲男童遭粘男踹飛7次影片曝光，影片中男童遭踹飛又迅速站起再被踹飛，也不敢哭出聲，讓網友憤怒不已。王女說，孩子雖然只有6歲、還長期受虐，但心裡想的都是保護媽媽，「半夜他會爬起來摸摸我的頭，我問他為什麼還不睡覺，他說他要看看媽媽是不是還活著？然後對我說，媽媽你不要害怕，我會保護你。」

▲彰化王女跟6歲孩子被恐怖丈夫痛毆，母子兩人渾身是傷。（圖／民眾提供）



警方表示，網路上流傳影片，初步釐清係今年3月間所發生之虐童案件，但7月29日王女所報家暴案並無陳述或提供相關資料，昨日晚間男童母親再度向警方報案，警方已連夜取卷積極偵辦中。經查報案王女在7月29日向警方報家暴、傷害、妨害自由及毀損物品案件，同日已依規定受理並通報家暴及兒少保護案件，且聲請暫時保護令；另提告傷害、妨害自由及毀損物品案，亦於110年8月27日函送彰化地方檢察署偵辦。