喊「PTT該關了」挨轟　何志偉：躲在鍵盤後的蟑螂該散了

▲何志偉（左）日前送花為高嘉瑜（右）打氣。（資料照／翻攝自何志偉臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案延燒，PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」事發後企圖幫男方洗白，民進黨立委何志偉日前受訪時為高抱屈，稱「PTT真的應該關掉了」，引發網友炸鍋怒批「自己在野就說PTT是民主聖地，執政被監督就說要關掉」、「為什麼不是抓出網軍」；對此，何志偉4日表示，對於這些評價他概括承受，並澄清他指的是「那些躲在鍵盤後的傷害言論自由蟑螂該散了」，強調絕對支持言論自由，但言論自由不該透過鍵盤傷害被害人。

何志偉3日接受媒體聯訪時，為高嘉瑜大抱不平，並批評施暴者林秉樞就是一隻蟑螂，頭砍掉了身體還是會動，之後針對網軍洗白一事直言「PTT真的應該關掉了」，引發批評。

對此，何志偉今天表示，他確實說了PTT該關了，但他沒有說清楚的是，那些躲在鍵盤後的傷害言論自由蟑螂該散了，「打開PTT，那些我們不會在現實生活中對別人說的話透過鍵盤在平台上反覆出現，這不是PTT的錯，而是那些言論自由蟑螂的錯。」

何志偉強調，他絕對支持言論自由，也不希望台灣是個一言堂，但言論自由不該建立在透過鍵盤以諧音、暗示而傷害一個被害人，因為，「我們先是一個人，才是公眾人物」，公眾人物的工作上所言所行可受公評，但回到私人事件上，每一次的酸言酸語就是一次的傷害，那些求影片的留言更是被害人最深層的恐懼。

何志偉說，PTT上的評價他概括承受，但他也希望那些言論自由蟑螂們放過受害人，在言論自由之下，如何避免自由成為武器，「我們沒有一個人是局外人」。