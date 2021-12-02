　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬文鈺爆林秉樞找金融鉅子、政界施壓報導　威脅高嘉瑜逆向操作

▲▼家暴高嘉瑜，林秉樞遭移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴。她的前男友馬文鈺今（2日）爆料，林秉樞找金融鉅子和政界高層向鏡週刊施壓，還跟高嘉瑜說「只要妳願意接受這個版本，我們就可以建構出這個事實，鏡週刊就是說謊」。

馬文鈺在政論節目《辣新聞》表示，林秉樞一直跟高嘉瑜要求一件事，「這種事情，天知地知，妳知我知，只要妳說沒有，這個事情就不存在」，施壓鏡週刊的單位都是非常神通廣大，都是相信了林秉樞，不能怪這些人，因為林秉樞說絕對沒有這些事情，「超多高層去施壓、商業鉅子啊」，就這個過程裡面，就像前立委謝欣霓也非常支持高嘉瑜，但林秉樞先前跟謝欣霓講的是完全另一套事情。

馬文鈺指出，「林秉樞跟高嘉瑜說，只要妳願意接受這個版本，我們就可以建構出這個事實，鏡週刊就是說謊，所以他同時去買了別的媒體，所以才有逆向報導、公關稿。」周玉蔻聽到此處驚訝張大嘴，直呼「他還叫她串通要洗白？」

馬文鈺回應，「對！就像駭客任務，紅色藥丸、藍色藥丸一樣說，妳可以接受繼續這樣過生活，很體面，妳永遠是明星級的立委，就像明星級的政治人物，要嘛，妳就身敗名裂，自己選一個」，林秉樞持續壓迫、欺壓高嘉瑜，連週刊都不准報，所以外界質疑高嘉瑜自己或他找周刊，事實上完全不是，週刊是有自己的管道，從非政治管道得到，再會同政治組報導，因為這案件太重大了，而且難以突破。

馬文鈺提到，林秉樞這個人行蹤神祕，高嘉瑜的心防無法突破，林秉樞對高嘉瑜的身心的壓迫來到最高峰，高嘉瑜才會說不想活了、乾脆死一死，對於週刊要報導出來高嘉瑜覺得去死好了，高嘉瑜覺得從小到大沒那麼丟臉過，所以高嘉瑜一直對不起，對不起她整個人生、對不起父母、對不起支持她的人。

馬文鈺提及，他一直跟高嘉瑜說要去驗傷、坦承事實，「聽到坦承事實，林秉樞這個惡魔又來了，說小馬講的方法完全不對，他（林秉樞）永遠認為我是她的心結，所以我不可以傳訊息給高嘉瑜，盡量少見面，不要有任何接觸，他就說我是想害高嘉瑜，他說這個方法行不通，絕對不可以跟週刊坦承」。

馬文鈺爆料，林秉樞找去跟週刊施壓的那些人都確信林秉樞的說法，還拿人格保證堅定林秉樞絕沒動手、說這絕對是一個陰謀論、沒拘禁、沒動手，而林秉樞的說法則是，就拍到男女生進了飯店裡面，「所以有我們同黨的政治人物高層打電話過去說，男未婚，女未嫁，你們拍到進去飯店裡面而已，小題大作做什麼？結果鏡週刊就說，我們查證事實好像不是這樣，然後政治人物當然就很生氣說，你們不要亂登人家」，林秉樞講的都是另一套說法，其他兩位身價百億以上的超級商業鉅子，都願意幫林秉樞擔保。

ET快訊
獨／抓到了！網軍帶風向「高嘉瑜愛拍性愛片」　截圖全用同一張
她30歲仍低薪「想砍職涯重練」：怎年薪百萬　人資曝2條路
捲超渣婚外情　不老男星赴陸「唱2首歌賺86萬」
馬文鈺爆「林秉樞找金融鉅子、政界施壓」　威脅高嘉瑜逆向操作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安狠打臉民進黨　不孕症補助預算11月早審完

高嘉瑜被打還去林母告別式　馬文鈺批林秉樞：有點像邪教

高嘉瑜遭網軍威脅證據！20天前湧「詭異斗內」：不堪事想被公開？

馬文鈺爆林秉樞找金融鉅子、政界施壓報導　威脅高嘉瑜逆向操作

國民黨仍遵守反萊豬立場　醫嘆：是民進黨變了

蘇貞昌明報告「海空戰力提升特別預算案」　藍綠甲動備戰

「蔣萬安走到哪都被基層嗆聲」　民進黨：別跟朱立倫一起墮落

林秉樞為何這麼快被抓起來？　游盈隆：再鬧下去對執政黨不利

控顏寬恒恐賄選反被挖出「梨山海陸大餐」　林佳龍要告王鴻薇

「沒品維尼」遭爆是南市議員助理！陳亭妃妹認了　去年這原因離職

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

蔣萬安狠打臉民進黨　不孕症補助預算11月早審完

高嘉瑜被打還去林母告別式　馬文鈺批林秉樞：有點像邪教

高嘉瑜遭網軍威脅證據！20天前湧「詭異斗內」：不堪事想被公開？

馬文鈺爆林秉樞找金融鉅子、政界施壓報導　威脅高嘉瑜逆向操作

國民黨仍遵守反萊豬立場　醫嘆：是民進黨變了

蘇貞昌明報告「海空戰力提升特別預算案」　藍綠甲動備戰

「蔣萬安走到哪都被基層嗆聲」　民進黨：別跟朱立倫一起墮落

林秉樞為何這麼快被抓起來？　游盈隆：再鬧下去對執政黨不利

控顏寬恒恐賄選反被挖出「梨山海陸大餐」　林佳龍要告王鴻薇

「沒品維尼」遭爆是南市議員助理！陳亭妃妹認了　去年這原因離職

本土劇女神現身西門町街頭！　低調穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

蔣萬安狠打臉民進黨　不孕症補助預算11月早審完

解讀經濟學人》李沃牆／巨額創投資金湧入　醞釀新資本主義

莊春發／反壟斷保護市場！　盤點Google受罰個案

回家見房門「破大洞」牆被掏空　滿地木屑殘骸...他崩潰：養到猛獸

政治熱門新聞

林秉樞收押卻讓高嘉瑜「不寒而慄」　全因他說了這些話

為何林秉樞暴怒動手？　高嘉瑜還原起因

認識的林秉樞有禮貌、愛讀書　呂捷看新聞驚差距大

林秉樞落網前還在說謊　放話毀了高嘉瑜

林秉樞前女友對她說「還好我站出來了」　高嘉瑜：希望我是最後一個受害者

林秉樞存私密照「白豆腐頭變黑色」　高嘉瑜目擊當下震驚

高嘉瑜發文謝周玉蔻　「不喜歡我的人都願給我力量、為我發聲」

母喪「訃聞P圖」稱總統出席　黃揚明曝：林秉樞實在太詭異

沒品維尼遭爆是議員助理！陳亭妃妹認了

快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光

蔡英文早知悉高嘉瑜遭家暴？　總統府：不清楚案件來龍去脈

蔣萬安考察藻礁　里長開噴：傷我們感情！當初抗爭淨灘你們也沒來

王世堅質疑林秉樞「背後有人」

林秉樞存私密照硬碟已掉包　律師：和當時高嘉瑜看到的顏色不同

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜憂林秉樞動員網軍！節目斗內現證據

高嘉瑜憂林秉樞動員網軍！節目斗內現證據

立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴、幽禁2天，但對方手上握有私密影片，高嘉瑜坦言若不順從，很怕林男會動用網軍散播謠言。對此，資深媒體人黃揚明2日爆料，有熱心網友提供訊息指出，高嘉瑜在進行節目《新聞大白話》直播時，出現3則詭異斗內，囂張威脅「妳私人不堪的事情想要被公開嗎？」、「妳自己想清楚，想不想爆料」等，呼籲檢調有必要深入調查。

高嘉瑜被打還去林母告別式　馬文鈺批林秉樞：有點像邪教

高嘉瑜被打還去林母告別式　馬文鈺批林秉樞：有點像邪教

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

即／高嘉瑜請假遭酸心機重！陳揮文道歉了

即／高嘉瑜請假遭酸心機重！陳揮文道歉了

關鍵字：

馬文鈺林秉樞高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

分手就不會回頭的三大星座！

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

快訊／那對夫妻Nico生了！出門突陣痛送醫

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面