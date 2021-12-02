馬文鈺爆林秉樞找金融鉅子、政界施壓報導　威脅高嘉瑜逆向操作

▲林秉樞。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴。她的前男友馬文鈺今（2日）爆料，林秉樞找金融鉅子和政界高層向鏡週刊施壓，還跟高嘉瑜說「只要妳願意接受這個版本，我們就可以建構出這個事實，鏡週刊就是說謊」。

馬文鈺在政論節目《辣新聞》表示，林秉樞一直跟高嘉瑜要求一件事，「這種事情，天知地知，妳知我知，只要妳說沒有，這個事情就不存在」，施壓鏡週刊的單位都是非常神通廣大，都是相信了林秉樞，不能怪這些人，因為林秉樞說絕對沒有這些事情，「超多高層去施壓、商業鉅子啊」，就這個過程裡面，就像前立委謝欣霓也非常支持高嘉瑜，但林秉樞先前跟謝欣霓講的是完全另一套事情。

馬文鈺指出，「林秉樞跟高嘉瑜說，只要妳願意接受這個版本，我們就可以建構出這個事實，鏡週刊就是說謊，所以他同時去買了別的媒體，所以才有逆向報導、公關稿。」周玉蔻聽到此處驚訝張大嘴，直呼「他還叫她串通要洗白？」

馬文鈺回應，「對！就像駭客任務，紅色藥丸、藍色藥丸一樣說，妳可以接受繼續這樣過生活，很體面，妳永遠是明星級的立委，就像明星級的政治人物，要嘛，妳就身敗名裂，自己選一個」，林秉樞持續壓迫、欺壓高嘉瑜，連週刊都不准報，所以外界質疑高嘉瑜自己或他找周刊，事實上完全不是，週刊是有自己的管道，從非政治管道得到，再會同政治組報導，因為這案件太重大了，而且難以突破。

馬文鈺提到，林秉樞這個人行蹤神祕，高嘉瑜的心防無法突破，林秉樞對高嘉瑜的身心的壓迫來到最高峰，高嘉瑜才會說不想活了、乾脆死一死，對於週刊要報導出來高嘉瑜覺得去死好了，高嘉瑜覺得從小到大沒那麼丟臉過，所以高嘉瑜一直對不起，對不起她整個人生、對不起父母、對不起支持她的人。

馬文鈺提及，他一直跟高嘉瑜說要去驗傷、坦承事實，「聽到坦承事實，林秉樞這個惡魔又來了，說小馬講的方法完全不對，他（林秉樞）永遠認為我是她的心結，所以我不可以傳訊息給高嘉瑜，盡量少見面，不要有任何接觸，他就說我是想害高嘉瑜，他說這個方法行不通，絕對不可以跟週刊坦承」。

馬文鈺爆料，林秉樞找去跟週刊施壓的那些人都確信林秉樞的說法，還拿人格保證堅定林秉樞絕沒動手、說這絕對是一個陰謀論、沒拘禁、沒動手，而林秉樞的說法則是，就拍到男女生進了飯店裡面，「所以有我們同黨的政治人物高層打電話過去說，男未婚，女未嫁，你們拍到進去飯店裡面而已，小題大作做什麼？結果鏡週刊就說，我們查證事實好像不是這樣，然後政治人物當然就很生氣說，你們不要亂登人家」，林秉樞講的都是另一套說法，其他兩位身價百億以上的超級商業鉅子，都願意幫林秉樞擔保。