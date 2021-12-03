馬文鈺驚曝林秉樞「同時追求其他立委」　還向高嘉瑜炫耀

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前遭家暴，引起政壇關注。高嘉瑜前男友馬文鈺昨（1日）爆料，其實施暴者林秉樞與高嘉瑜交往期間，還追求過其他立法委員，甚至會將追求紀錄秀給高嘉瑜炫耀，以此讓情人覺得更甜蜜。對此，馬文鈺覺得不可思議「怎麼有人變態到這種程度」。

馬文鈺在政論節目「辣新聞152」還原當時過程，他表示，其實高嘉瑜被家暴當天有向他私下求救，「我本人從來沒見過林秉樞，一次都沒見過」，雖然說他一直穿梭在立法院各大辦公室，然後拜訪委員，拜訪委員都是一些政策探討、意見交流，畢竟他有一些專欄、網路媒體。

馬文鈺指出，林秉樞跟綠營委員的交陪大概可以分三個層次，第一個層次就是有合照到，平淡如水，可能見過一次面聊過天而已，就是最基礎的。第二種是有交心的朋友，就是大家常常聊政策，這是第二種跟委員交流的方式，這種會到交心的程度，高嘉瑜大概就是屬於第二種的程度，這種交心就已經走心了。第三種層次是最可怕的，他跟政治人物如果已經水乳交融的話，確確實實長期往來的時候就會產生經濟上的結合關係。

馬文鈺還進一步爆料，讓他驚訝的是他還有追別的女立法委員，然後那個女立委其實也很走心了，他都有放資料給高嘉瑜看（指追求紀錄），那個女立委後來拒絕他的原因是因為說「你年紀對我來說太輕了」，年紀差了一點所以林秉樞沒有成功。

馬文鈺說，「我就跟高嘉瑜說怎麼有人變態到這種程度，他跟你交往期間還會給你看這些資料，她（高嘉瑜）就說他很驕傲的炫耀女生都喜歡倒貼他，他就會讓情人覺得更甜蜜」、「就是我屬於你的，但大家都要搶我」。

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▲馬文鈺爆料林秉樞同時追求其他女立委。（圖／翻攝辣新聞152）