詹宏志認幫林秉樞「沒有做不對」　宅神轟：已經是施壓關說了！

▲詹宏志。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜家暴案越演越烈，PChome集團董事長詹宏志遭指接受林秉樞的請託向週刊施壓。而詹宏志今（4）日受訪時表示「沒有做不對的事」，對此，名嘴朱學恒痛批，這已經是施壓關說了！

朱學恒表示，「詹宏志年紀大了之後是不是漸漸失去值得尊敬的特質了」，以他這麼位高權重的的角度，傳訊息給一個媒體，就已經是施壓關說了，就已經是不對了，這麼熱心公益怎麼不幫路邊的街友傳訊找屋子住呢？而且，這麼明顯的錯誤事後還要矯飾，真令人失望。

詹宏志今出席活動時，首度公開回應強調，自己轉達訊息給記者朋友時，是抱持著「有個焦慮的年輕人非常害怕」，而他想記者或許會多聽各方說法；他認為自己「沒有做不對的事」。

詹宏志說，他把林男的期望告訴媒體朋友，但也表示自己不清楚細節，認為媒體可聽多方說法，後來他覺得媒體對這件事確實做了完整的調查。他提到，自己當時直接告訴林秉樞，「我是新聞界出身，我告訴你那（指壓新聞）不可能，不可能期望這件事。」也勸對方，要面對並取得女性諒解。

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