段宜康遭林秉樞錄音　他諷「珍重那支錄音筆」：林出來就是你大哥

▲馬文鈺4日召開記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案越演越烈，前立委段宜康昨自曝認識林男近10年，對方還請託他施壓媒體。高嘉瑜前男友馬文鈺4日向段宜康喊話，表示段與林的通話全被林用錄音筆錄下，如果那支錄音筆不在檢察官手裡，恐怕林一輩子就是段的恐怖情人了。「他叫你大哥一輩子了，他出來了，他就是你大哥了。」

針對林秉樞請託段宜康施壓媒體，以及警方在林男入住的板橋馥都飯店「1208」房發現一封高嘉瑜自白書等事，馬文鈺4日下午召開記者會說明。馬文鈺指高嘉瑜流著血被迫簽自白書，且過程還被林秉樞錄影下來自娛，直批林是惡魔。

馬文鈺也說高嘉瑜跟他曾傳訊息給段宜康，然而段總是不讀不回或已讀不回，電話也打不通；但對昨在臉書稱是「最熟悉陌生人」的林秉樞，卻是隨傳隨回、隨時通話，沒接到電話可以打到通為止。

馬文鈺向段宜康喊話，「你的所作所為林秉樞都有錄下來」，「所以我才說珍重那支錄音筆吧！」錄音筆如果在檢察官手裡，你或許還有些辦法，但如果不在檢察官手裡，恐怕林秉樞一輩子就是你的恐怖情人了。「他叫你大哥一輩子了，他出來了，他就是你大哥了。」

另外，馬文鈺也透露，林秉樞很多次打電話給段宜康時都開擴音，而高嘉瑜就在旁邊。