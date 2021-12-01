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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

否認靈堂鬧場　高嘉瑜「感謝前男友馬文鈺不惜為我出面」

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打事件曝光後，今（1）日上午現身立法院開記者會說明。對於網路上謠傳，前男友小馬到林男母親靈堂鬧場，高嘉瑜澄清，小馬只是請現場人員把資料交給林男，很謝謝小馬出面幫忙，而對於分手後遇到這樣的情人，她自責的說「覺得自己很白癡。」

高嘉瑜表示，小馬知道自己被毆打之後，非常不能接受，因此要求林男銷毀資料，在靈堂現場，他只是把資料交給殯葬人員，並沒有影響儀式進行。對於小馬被誤會，高嘉瑜說覺得他很委屈，「也很感謝他」。

至於外界好奇，何時與小馬分手，以及跟林男交往時機，高嘉瑜說，跟小馬分手已很長一段時間，林男是今年初才再一起的。

高嘉瑜表示，小馬是她從學生時代到議員、立委，政治上的幕僚，「他一直都對我很好，沒想到，分手後交到的男友是這種人。」她懊悔，自己過去長期跟同一人在一起，，不知道外面世界是這樣，她感嘆自己「識人不明、遇人不淑，事後想想覺得自己很白癡。」

高嘉瑜指出，林男說是第一次打女人，自己當下也相信了，到昨天新聞出來才知道，他不只打女友、連媽媽都打，但林男平常一直說，最愛的就是媽媽，「自己怎麼那麼容易相信別人，可能過去被保護得太好，覺得世界很單純，壞人非常多，真的要小心。」

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

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