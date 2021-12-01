坦言自己被林秉樞說詞蒙蔽　吳崢內疚：為第一時間遲疑對高委員感到抱歉

▲台北市議員林亮君特助吳崢。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，對此，台北市議員林亮君特助吳崢坦言，自己過去曾見過林秉樞兩次、加了臉友，也因為林男釋出相反的訊息在第一時間遲疑，但更多資訊披露後，自己才發覺越來越不對勁，「想到這裡，我就覺得相當內疚，也覺得對高委員感到很抱歉。」

吳崢坦言，自己過去曾見過林秉樞兩次，一次在一個第三方主辦的小型閉門座談、一次是在上周他母親的告別式。第一次碰面時，經人介紹林先生有在撰寫專欄與時事評論。當時想說這是泛政治圈的人，後來也加了臉友。

吳崢表示，上週林男來訊告知母喪，邀請前往告別式致意。自己便前往，爾後他多次提及母親在他心裡有多重要，他非常感謝。 前天林男在個人臉書上預告自己將遭逢不實言論攻擊，並再度提及他近日遭逢喪母之痛，望各方明鑑是非，「當時我有看到，但不清楚他指的是什麼事。」

昨天媒體揭露了相關情事後，吳崢指出，當下林男主動傳訊息表示這都是兩人間的私事糾紛，媒體報導不實，希望大家不要介入，「我以不清楚詳情，不妄加評論回覆他。」

吳崢表示，雖然第一時間看到報導內容非常震驚，但想到林先生近日喪母，或許他家中繁忙，需要時間整理和回應。可以等待他是否有進一步回應或澄清，因此昨天新聞出來後便沒多說什麼。

吳崢坦言，越來越多資訊披露後，包括林先生過去曾虐母，以致其母聲請保護令。甚至因恐嚇其他女性遭判緩刑等。我感到越來越不對勁，心裡也覺得很焦慮。如果林先生口口聲聲提的都是母親，但卻曾對母親施暴。這樣明顯「形象」和「真實」有巨大落差的人，我是不是也被他的說詞给影響和蒙蔽了？

吳崢指出，到今天早上高嘉瑜受暴的照片被公開。高委員出面指陳許多過去同樣也受林先生加害的受害人和她聯繫。林先生不只對她施加暴力，也使用兩人間的私密照片、影片來恐嚇她。關於林先生的個人資訊越來越清晰。

吳崢表示，會把這個寫出來，是因為感到自己在這件事中的經歷，就是一個鮮明的教訓和經驗可以和大家分享。在這個案例裡，親密關係暴力中的加害人會積極使用各種手段阻絕外界的介入，將被害者孤立。

對於林男手法，吳崢指出，他以營造出特定形象和情緒勒索等手段，利用人性的慣性來影響他身邊的人際網路。即便自己對其的背景並不清楚，也因曾打過照面，以及他主動釋放相反訊息而在第一時間感到遲疑了，會不會有故事的另一面？會不會是感情中的爭執而不是暴力？

吳崢坦言，如果今天高嘉瑜沒有這麼大的媒體聲量和關注度，又或者他們的共同交友圈更加重疊，高委員被封鎖的更嚴重，「那是不是林先生就有可能得逞？想到這裡，我就覺得相當內疚，也覺得對高委員感到很抱歉。」

吳崢表示，剛剛看到高嘉瑜勇敢的挺身，從昨天到現在面對許多訕笑和質疑。但依然向更多女性喊話，說只要願意站出來，就會有更多人支持，受害者並不孤單。自己切身感受到親密關係中的暴力，需要外界更高的警覺，「否則受害者很容易被孤立，甚至被暴力陰影囚禁在不當關係中。」