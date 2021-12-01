突被高嘉瑜背後摟著「什麼話都沒說」　蔡壁如心疼：她真的很堅強

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打事件震驚各界，政壇圈紛紛獻上慰問給予支持，民眾黨立委蔡壁如也想起，上週在某個委員會看到她，突然被她從背後摟著，但什麼話都沒有說，「現在回想起來，才發現她真的很堅強，也越令人心疼。」

高嘉瑜今（1）日將開記者會對外說明，蔡壁如一早透過臉書表示「不要再有受害者」。而蔡壁如回想上個星期，在某個委員會遇到高嘉瑜，突然間，被她從背後摟著，什麼話都沒說。和往常一樣，轉過身抱抱她，問她：「妳還好嗎？但她什麼也沒說，就默默的走開了⋯⋯」；而當時並未發現什麼異常，現在回想起來，才發現她真的很堅強，也越令人心疼。

蔡壁如認為，任何形式的愛，都不會以暴力的方式呈現，用傷痕作為一段感情的印記，這都是披著感情皮囊的暴力行為。

蔡壁如指出，每年家暴受害人約有10萬人，而且持續增加，其中女性更佔了6成多。呼籲每位活在家暴陰影中的受害者，為了真正愛你的人，愛惜自己，不要懼怕，勇敢站出來，向施暴者説不！任何仗著自己孔武有力，以暴力傷害相對弱小的人，都應該給予最嚴厲的譴責！

另外，蔡壁如也發現在親綠的媒體平台上，有不少人留言謾罵高嘉瑜，對一個受到暴力對待的人，二度加害，甚至落井下石，她質疑「什麼時候我們的社會變成這個樣子？自詡為進步的社會，怎麼可以容忍對被害者的二次傷害？我們不是應該譴責加害者、保護受害者嗎？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。

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