林秉樞坦承對高嘉瑜施暴　蘇貞昌再批豬狗不如「依法嚴懲」

▲林秉樞、高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立委高嘉瑜近來因為家暴事件躍上新聞版面，施暴男林秉樞1日凌晨遭檢警拘提，後續在訊問中坦承對高施暴。針對外界質疑林男與綠營政要熟識，行政院長蘇貞昌說，他不認識這個人，「我對於任何暴力都予以譴責，尤其男人打女人更是豬狗不如」，對於這件事情，檢警已經介入偵辦，應該依法嚴懲。

警方調查，高嘉瑜11月11日晚間10點左右進入飯店，當時與林秉樞互動親密，不料10點26分林秉樞即暴怒丟包包，當時高還在飯店走廊撿拾個人物品，沒多久回房後旋即遭動粗暴打；林秉樞還聲稱，過程中高嘉瑜也有還手。11月12日下午1點多，高嘉瑜曾離開飯店到立法院簽到，隨後又回飯店房間；13日下午2點高嘉瑜曾離開，前往林秉樞母親靈堂，隨後又返回房間，直到當天下午6點多才離開飯店。

經初步訊問，林男坦承有打人、拍攝不雅照，但其否認限制女方自由，聲稱有讓高嘉瑜到立法院簽到；不過，針對高嘉瑜說「林讓她到立院簽到，到要隨時報備行蹤」一事，林秉樞則否認。

另外，根據警方目前查扣證物中，僅有不雅照片，並沒有影片，且林男的2支手機內的不雅照片都是相同的，等於是有備份，但查無任何影片，疑似遭林男刪除；據了解，目前查扣的不雅照中，共有4名女子受害，其中一人即是高嘉瑜。裸照內容中有單人、合照、也有性愛時的畫面，根據照片角度推測，當事人應該都知情，合計不雅照共有10多張。

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