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高嘉瑜被家暴後練「這首歌」　鍾沛君：回想起來真的很難受

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳遭男友家暴，消息一出引發朝野關注。國民黨立委鍾沛君透露，3天前和高嘉瑜一起下通告要去停車場，隨口問最近練什麼歌，高嘉瑜告訴她正在練《玻璃心》，還現場唱了起來，「今天看了新聞再回想起那個場景，讓我真的很難受」。

（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜頸部出現明顯瘀傷（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

「暴力不該被容忍，嘉瑜這次我挺妳！」鍾沛君今（30日）表示，同樣是女性從政者，可以理解高嘉瑜的心理壓力，想要在民眾面前擺出堅強、從容，淡定的人物設定，深怕受暴弱勢會毀掉那些苦心經營，甚至逞強，皮肉的疼痛，往往不及於對前途的未知，對失敗的恐懼，於是那些負面情緒只能被壓抑著，久了，甚至開始懷疑，是不是自己做錯了什麼？責怪自己，放棄自己。

鍾沛君指出，3天前，和高嘉瑜一起下通告要去停車場，電梯裡只剩兩人的時候，隨口問高嘉瑜最近練什麼歌，高嘉瑜說「玻璃心啊！妳要聽嗎？」她還來不及說先不用，高嘉瑜已扯開嗓門唱了起來，「今天看了新聞再回想起那個場景，讓我真的很難受：政治人物不管內心多崩解，外表依然要堅強如常的爲難，我完全明白」。

鍾沛君還說，受暴者不管是被揭露，或是勇敢站出來，施暴者也無論性別差異，必須共同學習這一課，除了相關法律條文識讀，在日常瑣碎中保護自己，關心親友，主動尋求，或者不吝提供支援，自助助人，織起那張蔡總統失信於國人的「社會安全網」，「嘉瑜，或者我們每個人，都值得被好好對待」。

《玻璃心》是歌手黃明志和陳芳語最新推出的歌曲，歌詞內容包括「說的話你從來都不想聽，卻又滔滔不絕出征反擊，不明白到底辱了你哪裡，總覺得世界與你為敵」、「你說我 （屬於你），別逃避（快回家裡），一點都不能少都讓你贏 (不講道理），你要我（去說明），不可分割的關係，還要呵護著你易碎玻璃」、「對不起傷害了你，傷了你的感情，我聽見有個聲音，是玻璃心碎一地。對不起是我太任性，講真話總讓人傷心，或許不該太直白超直白，I'm So Sorry，又讓你森七七」。

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