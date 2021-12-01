高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴震驚社會，她今（1）日上午開記者會對外說明事發經過，數度哽咽落淚覺得自己發生這樣的事好丟臉，與林男交往一個月就發現對方很容易暴怒失控，還逼她下跪。

高嘉瑜表示，事發到現在收到很多人的關心，從沒想過自己會成為社會新聞的主角，這段期間見識到人性最黑暗恐怖的一面，當下第一時間覺得非常驚慌失措錯害怕。

高嘉瑜說，受害者不只她，過去被林男傷害的女性，因為他種種暴力脅迫，所以隱忍不敢出面，而施暴的事情曝光後，之前受害者也都跟她聯絡，才發現這過程中林男不只對她，以前交往過的女性，都曾被類似手法方式恐嚇脅迫，逼她們要順從。

高嘉瑜也說，身為公眾人物被脅迫，「第一時間覺得非常丟臉，覺得...事情怎麼會發生在我身上」，也不知道該怎麼處理，也沒讓家人知道。

高嘉瑜指出，林男長期慣用脅迫簽文件、拍影片威脅，拿這些東西對對方予取予求，其他女友也是這樣被逼迫順從，要求聽他指揮、照他的意思做，否則就用網軍發動攻擊。

至於為何不是在施暴第一時間就對外接露，高嘉瑜表示，過程中一直被林男控制手機，對方手上有我很多照片、影片、資料；高嘉瑜也提到，與林男在一起一個多月就發現對方很容易暴怒失控，還被逼下跪，如果不照做，會用各式各樣的威脅恐嚇，逼你照他意思做。

高嘉瑜提到，林男常會說「我們剛講的話都有錄音」，且身上隨時都有錄音筆、也會隨時側錄，才知道原來他會在自己不知情狀況下拍很多照片、影片等等，「我才知道他有這樣的習慣，他也跟我說不只是我，所有跟他講話的人、政治人物等，他都有在錄音，並整理這些檔案，這才是我最害怕的地方。」

媒體問及兩人相識交往過程，高嘉瑜說，林男在政治圈有很多認識的朋友，直到去年她選立委的時候，林男主動聯繫說他有很多建議、想法，還有很多人可以提供意見，兩人才開始聯絡，大概密切聯絡半年多之後，才開始交往。

高嘉瑜表示，她只知道林男在政治界、學界、企業界認識很多人，但對於他真實的狀況真的不清楚，至今她都不曉得他家在哪裏，「他在這方面非常會，我想很多人都被他所騙」。

高嘉瑜再指，林男對她施暴的時候，自稱「是第一次打女人，也不曉得為什麼會這樣」，還稱自己經歷母喪、正在吃身心科的藥，精神壓力非常大，也不知道自己怎麼了，拼命的道歉等等，「我想很多的家暴者都是這樣」。

高嘉瑜表示，第一時間在這樣的威脅、恐懼下，盡量不激怒他，覺得等他母親告別式後再處理，對方也哀求，因為自己母喪，還有吃身心科的藥，希望能體諒他。

高嘉瑜說，在這樣的狀況下，基於長輩對晚輩情誼，不管他這人怎樣總是盡一份自己該盡的義務，但他做的太多、太令人無法接受的事，「我不能隱忍的原因是因為太多女性、太多人，被他傷害了，希望我是最後一個受害者，希望大家小心、保護自己。」

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