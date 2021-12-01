挺身而出！高嘉瑜深夜急赴地檢署　助檢取得搜索票查扣手機隨身碟

▲「港湖女神」立委高嘉瑜（右）慘遭男友林秉樞（左）家暴成傷，昨已提告。（合成圖／翻攝自POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

「港湖女神」立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞毆打施暴，頭臉瘀腫一度無法見人，消息傳出後引發各界關切，高嘉瑜昨（11月30日）向警方報案後，深夜到新北地檢署製作提告筆錄，應訊1個多小時低調離去，她由律師李永裕陪同、全程淡定，而她勇於出面、補足檢方聲請搜索需要的證據，讓檢方得以連夜取得法院核發搜索票，拘提藏身旅館的林男到案。

高嘉瑜遭林秉樞鎖喉、拖行、痛毆等家暴遭遇昨被媒體披露後，各界紛紛聲援高嘉瑜、斥責動粗的林男，高嘉瑜昨下午先到台北市中正第一警分局對林男提告傷害，傍晚再委任律師李永裕到事發地點轄區新北市板橋警分局，告林男涉犯妨害秘密、私行拘禁等罪嫌。

▲涉對「港湖女神」立委高嘉瑜家暴的林秉樞，今晨被拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

在此同時，新北檢眼看媒體對高嘉瑜遭家暴事件的報導越來越多，不但高嘉瑜挨揍後的慘照曝光，還可能有私密影片等證物遭湮滅、散布之虞，昨主動剪報分案，由婦幼專組主任檢察官鄭淑壬與承辦檢察官邱舒婕組成專案小組偵辦，指揮警方鎖定林男行蹤，但密集研商後認為，需要搜索林男住處保全證據，卻因當時掌握資料不夠，可能無法說服法官核發搜索票。

檢方聯繫高嘉瑜希望她昨晚能到案協助偵辦，高嘉瑜本來希望檢方先發動搜索查扣證物，經檢方仔細解說，高嘉瑜理解檢方用意，昨晚8時許和律師到新北檢應訊。據悉，高嘉瑜全程淡定，提供更多案情內容，使檢方順利於昨晚11時許獲得法院核發搜索票，並於今天凌晨接近2時許，在林男長期藏身的飯店將他拘提到案，並查扣手機、平板電腦與隨身碟等物。高嘉瑜也表示會再補充資料給檢方。

不過有人認為檢警偵辦此案陣仗太大，警方搜索時更由板橋警分局長劉炯炫親自帶隊，質疑這是獨厚高嘉瑜、一般老百姓根本無此種待遇。檢方解釋本案案情牽涉敏感個人隱私，指揮搜索時要求警方密封所有證物，警分局長應該是到場確保證物無外洩，檢方也強調此種案件經媒體報導而受到矚目，基於保護婦幼，一律會積極偵辦，不因當事人身分而有差別待遇。