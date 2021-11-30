快訊／蔡英文關心高嘉瑜　「譴責暴力！支持採取法律行動」

▲高嘉瑜、林秉樞 。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴一事，總統府發言人張惇涵30日表示，今早蔡英文已請總統府李俊俋副秘致電高嘉瑜表達關心，總統府嚴厲譴責暴力行為，並支持高嘉瑜採取必要的法律行動。

根據媒體報導，高嘉瑜日前跟男友林秉樞在板橋某飯店投宿，因為林秉樞發現高嘉瑜跟前男友分手後仍傳訊息聯繫，醋勁大發下拳腳相向，甚至鎖喉、拖行。

消息一出，許多議員、立委跨黨派聲援，高雄市議員黃捷表示，看到高嘉瑜遇到恐怖情人，真的很心疼，也對這種爛人感到憤怒！親密關係暴力罪不可赦！立委邱顯智也指出，雖然自己跟高嘉瑜不同黨派，許多政策立場上也常意見相左，但是面對暴力，所有的人都是受害者，都應該挺身而出，對暴力行為說不。

張惇涵下午表示，今早蔡英文已請總統府李俊俋副秘致電高嘉瑜表達關心，總統府嚴厲譴責暴力行為，並支持高嘉瑜採取必要的法律行動。

另外，針對林秉樞自稱是國安系統人士，張惇涵則嚴正澄清，有報導所稱該林姓男子聲稱自己為國安會顧立雄秘書長幕僚、從事國安工作、執行國安專案云云，林姓男子所謂的自稱皆非事實，特此澄清，並期盼社會各界勿受騙上當。