曾跟林秉樞過招！醫分析他是「惡性自戀式恐怖情人」　與台大宅王同模式

▲高嘉瑜出面說明遭家暴過程。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男／衛生福利部草屯療養院精神科醫師

【惡性自戀式恐怖情人：自戀、放電、到手、控制、多疑、忌妒、暴怒、攻擊與威脅】

民代遭遇恐怖情人，被爆打成傷，引發輿論關注。

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我仔細一看，那人，竟然曾是我的臉書好友。

幾年前那人主動來看我的臉書，對於一些時事議題都有回應，後來就發現此人很愛比較，每當我貼出一些我看過的書籍，就會表示：「喔，這沒什麼，對我們來說只是基本讀物。」此人也常常留言，表示自己認識某某政界法界大老，他們如何又如何。

後來我不甘示弱，又把我的壓箱經典書籍貼出來，結果，果然，又是這麼回應：「哈哈，這個我們在大學時代就讀過了啦！」

語氣不算粗野，但你可以輕易察覺此人的競爭心很強，而且無法容忍別人贏過自己。

果然，沒多久，就自己離開了。

▲林秉樞凌晨被警方拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

今（1）天大家紛紛討論，說那人如何又如何，其實你看整個犯案過程，就是一個非常典型的惡性自戀式恐怖情人。

自戀心，人多少都有，但有極少數人自我膨脹到了唯我獨尊、見不得別人好的程度，便容易傷害到他人。

這類人其實不適合親密關係，但因為在愛情當中，最容易滿足自戀心，於是他們縱橫情場，到處尋找獵物。

自戀式情人可能發展成兩個方向，一個是花花公子，他們就是獵豔心態，還不至於暴力攻擊，另一個則是比較嚴重，有了忌妒傾向，就會相當可怕了。

你看幾年前震驚社會的台大宅王殺女友案，完完全全是一樣的模式。

這類人在網路時代，更容易施展他們的魔掌，因為，他們可以透過網路與社群媒體展現自己美好的一面，暫時隱藏自己的黑暗面。

▲高嘉瑜遭林秉樞毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

這類人如果剛好有了不錯的外表與學經歷，或者口才與才華，那就慘了。

你很難抗拒他們的追求與示好，因為他們打扮成孔雀。

其實底下是一頭禿鷹。

交往以後，慢慢就會現出原形。這類惡性自戀，背後其實是很深的自信不足與沒安全感，以為身邊的人隨時要遺棄或離開，或者看不起自己，於是就會展開過問行蹤、察看手機、限制社交等等手段，而如果你不從，就會開始謾罵或打人，或者威脅報復云云。

忌妒是一頭綠眼怪獸，自戀式恐怖情人其實是被忌妒心吞噬的人，他們平常愛自誇、愛比較，怕被比下去，於是經常貶低別人，而來到親密關係以後，當然就會注意對方有沒有不忠的跡象，因此變得多疑、更加控制，而如果發現了蛛絲馬跡，就會在那邊亂想，然後暴怒，最後就是攻擊或威脅。

怎麼辦？交往當中，尤其是透過網路認識，最好進到他的周遭世界，透過親友同事或同學了解他是怎樣的人。如果能夠瞭解情史最好，因為這類人不可能改變自己，他過去會打人，現在就是會打人。

※本文經沈政男授權刊登，未經同意請勿隨意轉載。