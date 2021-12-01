　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明 淚水 脖子傷痕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜今天舉行記者會，脖子上的瘀傷仍清晰可見。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜1日舉行記者會，揭露遭男友林秉樞毆打施暴、限制行動過程，淚訴「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」，但仍有網友留言謾罵「她為什麼不跑走？」、「她自己識人不明！」對此，時代力量立委王婉諭中午表示，這些質疑正是被害人難以求助的原因，加害者臉上不會顯露出恐怖情人的標籤，一味地要求女生不要識人不明，只會害她在遭遇不幸時，陷入「被打、被威脅是自己的錯，沒有保護好自己」的自責情緒中。

王婉諭表示，高嘉瑜在記者會闡述，在親密關係中遭遇恐怖暴力對待的經過，她想要對高嘉瑜說，「你沒有錯，請不要怪罪自己」；聽到高嘉瑜說，「身為一個公眾人物，自己遇到這種事情，卻也不知道怎麼處理，第一時間覺得非常丟臉」，同樣身為女性政治工作者，聽到這番話，讓她也同樣感受到非常不捨、心痛。

王婉諭談及，許多人在面對親密關係中的暴力脅迫時，第一時間會陷入混亂當中，感到被背叛、恐懼、擔憂外界眼光、過於痛苦而難以面對，甚至會身陷自我懷疑當中，認為一切都是自己識人不明的錯，無論被害人是誰，有多高的社經地位、政治條件，在遇到親密關係暴力與性私密影像勒索時，都同樣可能會感到不知所措。

王婉諭指出，昨天新聞出現之後，許多網友的留言指責，「她為什麼不跑走？」、「他自己識人不明！」、「都當到立委了還不會保護自己」，甚至還有網友質疑，這時候爆出這樣的新聞，只是在轉移焦點；王直言，這些排山倒海而來的指責與質疑，正是被害人難以求助的原因，更可能造成被害人二度、三度傷害，使她必須承受傷口被一再又一再血淋淋揭開的痛苦。

另對今天高嘉瑜表示，林男手中持有她和許多被害女性的私密影像，藉此威脅、控制她們對外求助的可能性，王婉諭說，這是親密關係中常見的數位性別暴力「性勒索（Sextrotion）」，這類型的新型態數位性別暴力，隨著科技發展而越來越頻繁出現，且現行法規幾乎無法處理，沒有任何法律規範可以事先要求持有私密影像的加害人，交出或銷毀影片，因此往往會讓被害人心生畏懼，不敢離開加害人、更不敢報警處理，因此，儘速制定「侵害性私密影像防制條例」專法，更是其必須承擔的重要任務。

王婉諭直言，許多人在事發後，會想要提醒受害人，「女生應該要懂得保護自己」、「女生不要那麼傻，跟人家拍什麼影片」、「應該要慎選對象，對象平常的言行就要注意！」但是，這些看似善意的言論，在被害人聽來卻可能都會成為怪罪與指責，「我不懂保護自己」、「我太傻了」、「都是我的錯」，甚至，更凸顯社會對親密關係暴力認知，仍然相當不足。

王婉諭強調，加害者臉上不會顯露出恐怖情人的標籤，一味地要求女生注意自己的行為、不要識人不明，只會害她在遭遇不幸時，陷入「被打、被威脅是自己的錯，沒有保護好自己」的自責情緒中，這些善意，最後都可能成為阻礙當事人求助的原因，也難以進一步改善親密關係暴力問題。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
墾丁星級飯店停車場死亡車禍　男撞遊覽車身亡
太魯閣遭砸破畫面曝！　交長「怒拔2官員」：很重大的疏失
黃明志新專輯恐要「全數銷毀」！　和陶晶瑩合唱曲出問題
快訊／增8例境外移入　這國家5人確診最多
快訊／今新增8例境外移入　本土續+0
LIVE／Omicron肆虐「高風險國再增加？」　陳時中最新
被逮急call！林秉樞嗆「跟呂秋遠很熟」　本尊155字打臉
施暴時間序曝！　林秉樞認了動手：高嘉瑜也有還手
高嘉瑜母親落淚！　看傷勢心痛：是要打死人是不是

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

波海三國議員團訪問立院　朝野立委齊聚獨缺國民黨

雙城論壇貴賓禮品曝光！上海設計主視覺　限量悠遊卡象徵「2市圓融圓滿」

為何遭毆還去林男母喪告別式？　高嘉瑜：對方哀求「要我體諒他」

LIVE／民進黨國務青宣講公投熱度升溫　蔡英文談話看這裡

LIVE／2021雙城論壇登場　柯文哲、龔正視訊簽3項合作備忘錄

林秉樞坦承對高嘉瑜施暴　蘇貞昌再批豬狗不如「依法嚴懲」

北捷司機員用MR體驗路考　可反覆練習駕駛！模擬設備故障突發狀況

高嘉瑜親揭施暴過程！雙親看著直播一起哭　母怒：要打死人是嗎

坦言自己被林秉樞說詞蒙蔽　吳崢內疚：為第一時間遲疑對高委員感到抱歉

網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

波海三國議員團訪問立院　朝野立委齊聚獨缺國民黨

雙城論壇貴賓禮品曝光！上海設計主視覺　限量悠遊卡象徵「2市圓融圓滿」

為何遭毆還去林男母喪告別式？　高嘉瑜：對方哀求「要我體諒他」

LIVE／民進黨國務青宣講公投熱度升溫　蔡英文談話看這裡

LIVE／2021雙城論壇登場　柯文哲、龔正視訊簽3項合作備忘錄

林秉樞坦承對高嘉瑜施暴　蘇貞昌再批豬狗不如「依法嚴懲」

北捷司機員用MR體驗路考　可反覆練習駕駛！模擬設備故障突發狀況

高嘉瑜親揭施暴過程！雙親看著直播一起哭　母怒：要打死人是嗎

坦言自己被林秉樞說詞蒙蔽　吳崢內疚：為第一時間遲疑對高委員感到抱歉

網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

張韶涵吃壞肚子嚴重脫水　忍痛開唱曝後台「辛酸慘況」！

柯瑞21投4中創生涯新低！勇士讓出龍頭　太陽1年半內變聯盟最強

勇敢跨舒適圈　轉戰營造業獲補助一年半加薪逾10萬元

波海三國議員團訪問立院　朝野立委齊聚獨缺國民黨

開放青少年第二劑打高端？　陳時中「1點考量」：給ACIP委員決定

第2劑疫苗覆蓋率破5成6！59.4萬劑即期AZ昨天順利用完

罕見意外！工人施工遭水管吸入　檢警驗屍死亡原因是這個

因應高市減燒廢棄物　台南市規劃緊急因應方案減少衝擊

郵輪業者不堪虧損盼復甦！陳時中：台灣內旅遊和跳島都不反對

2022台新女子馬首創高雄場！　串連台北場9大亮點熱情開跑

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

高嘉瑜挨打當晚聯絡他！郭正亮揭恐「抱頭躺地被踢」

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

林秉樞母喪出席者曝光！名單驚見賴清德

快訊／高嘉瑜淚訴還原被打那一晚

家暴男長這樣？　他驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕

為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

否認靈堂鬧場　高嘉瑜「感謝前男友馬文鈺不惜為我出面」

快訊／高嘉瑜親揭與施暴男友相識過程　「識人不明、自己很白癡」

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴震驚社會，她今（1）日上午開記者會對外說明事發經過，數度哽咽落淚覺得自己發生這樣的事好丟臉，與林男交往一個月就發現對方很容易暴怒失控，還逼她下跪。

為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

高嘉瑜淚訴「很丟臉」　何志偉超暖安慰：妳很勇敢！妳安全了

高嘉瑜淚訴「很丟臉」　何志偉超暖安慰：妳很勇敢！妳安全了

林秉樞認動手！警查扣10多張不雅照

林秉樞認動手！警查扣10多張不雅照

快訊／朱立倫：「塔綠班」惡意攻擊高嘉瑜　蔡英文應譴責

快訊／朱立倫：「塔綠班」惡意攻擊高嘉瑜　蔡英文應譴責

關鍵字：

王婉諭高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

星巴克12月連續30天買一送一登場

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面