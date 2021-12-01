網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

▲高嘉瑜今天舉行記者會，脖子上的瘀傷仍清晰可見。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜1日舉行記者會，揭露遭男友林秉樞毆打施暴、限制行動過程，淚訴「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」，但仍有網友留言謾罵「她為什麼不跑走？」、「她自己識人不明！」對此，時代力量立委王婉諭中午表示，這些質疑正是被害人難以求助的原因，加害者臉上不會顯露出恐怖情人的標籤，一味地要求女生不要識人不明，只會害她在遭遇不幸時，陷入「被打、被威脅是自己的錯，沒有保護好自己」的自責情緒中。

王婉諭表示，高嘉瑜在記者會闡述，在親密關係中遭遇恐怖暴力對待的經過，她想要對高嘉瑜說，「你沒有錯，請不要怪罪自己」；聽到高嘉瑜說，「身為一個公眾人物，自己遇到這種事情，卻也不知道怎麼處理，第一時間覺得非常丟臉」，同樣身為女性政治工作者，聽到這番話，讓她也同樣感受到非常不捨、心痛。

王婉諭談及，許多人在面對親密關係中的暴力脅迫時，第一時間會陷入混亂當中，感到被背叛、恐懼、擔憂外界眼光、過於痛苦而難以面對，甚至會身陷自我懷疑當中，認為一切都是自己識人不明的錯，無論被害人是誰，有多高的社經地位、政治條件，在遇到親密關係暴力與性私密影像勒索時，都同樣可能會感到不知所措。

王婉諭指出，昨天新聞出現之後，許多網友的留言指責，「她為什麼不跑走？」、「他自己識人不明！」、「都當到立委了還不會保護自己」，甚至還有網友質疑，這時候爆出這樣的新聞，只是在轉移焦點；王直言，這些排山倒海而來的指責與質疑，正是被害人難以求助的原因，更可能造成被害人二度、三度傷害，使她必須承受傷口被一再又一再血淋淋揭開的痛苦。

另對今天高嘉瑜表示，林男手中持有她和許多被害女性的私密影像，藉此威脅、控制她們對外求助的可能性，王婉諭說，這是親密關係中常見的數位性別暴力「性勒索（Sextrotion）」，這類型的新型態數位性別暴力，隨著科技發展而越來越頻繁出現，且現行法規幾乎無法處理，沒有任何法律規範可以事先要求持有私密影像的加害人，交出或銷毀影片，因此往往會讓被害人心生畏懼，不敢離開加害人、更不敢報警處理，因此，儘速制定「侵害性私密影像防制條例」專法，更是其必須承擔的重要任務。

王婉諭直言，許多人在事發後，會想要提醒受害人，「女生應該要懂得保護自己」、「女生不要那麼傻，跟人家拍什麼影片」、「應該要慎選對象，對象平常的言行就要注意！」但是，這些看似善意的言論，在被害人聽來卻可能都會成為怪罪與指責，「我不懂保護自己」、「我太傻了」、「都是我的錯」，甚至，更凸顯社會對親密關係暴力認知，仍然相當不足。

王婉諭強調，加害者臉上不會顯露出恐怖情人的標籤，一味地要求女生注意自己的行為、不要識人不明，只會害她在遭遇不幸時，陷入「被打、被威脅是自己的錯，沒有保護好自己」的自責情緒中，這些善意，最後都可能成為阻礙當事人求助的原因，也難以進一步改善親密關係暴力問題。