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高嘉瑜遭男友施暴　國民黨中央委員竟留言「被打活該」

▲▼國民黨中央委員黃覲偉稱高嘉瑜被打活該。（圖／翻攝臉書）

▲國民黨中央委員黃覲偉稱高嘉瑜被打活該。（圖／翻攝臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料遭男友施暴，導致高多處挫傷，高嘉瑜30日上午11時許、低調前往中正一警分局忠孝東路派出所報案對林男提告傷害、家暴等罪，消息一出，許多立委、議員不分黨派聲援，但國民黨中央委員黃覲偉卻在相關報導下方留言「會讓一個男人那麼生氣動手打的女人，真的就是非常太白目」、「被打活該」等，引起網友不滿。

高嘉瑜驚傳11月中旬遭男友林秉樞施暴，週刊報導，林男對高重拳毆擊、鎖喉、拖行，導致高嘴唇被打到破皮發紫，頭跟臉都腫起來，膝蓋也多處擦傷，甚至限制高的行動。高嘉瑜30日上午11時許、低調前往中正一警分局忠孝東路派出所報案對林男提告傷害、家暴等罪，警方依規定製作筆錄完成，後續將傳喚林男到案說明。

消息傳出後，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量多名立委、議員都嚴聲譴責暴力行為，總統蔡英文已請總統府副秘書長李俊俋致電關心，並支持高嘉瑜採取必要的法律行動。

對於高嘉瑜遭家暴，有許多網友與政治人物紛紛在高嘉瑜的臉書留言，並替她加油打氣。但是，令人意外的是苗栗縣的國民黨中央委員黃覲偉卻在相關報導下方留言引戰。

黃覲偉留言指出，「會讓一個男人那麼生氣動手打的女人，真的就是非常太白目，尤其是嘴臉」、「姓蔡的沒被男人打過的，女人沒資格聲援，因為連男人都不想要的女人，表示夠噁心。」

看到黃覲偉的留言，有網友也陸續回擊，而黃覲偉在看到抨擊後，最後則是乾脆回覆「被打活該」，也再度引起網友撻伐。

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