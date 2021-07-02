【完整對話】環南市場自治會長連珠砲掃射　林昶佐眼神呆只吐10字　　

政治中心／綜合報導

台北市環南市場2日爆出41人確診，衛福部長陳時中緊急偕同農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花等人，與市長柯文哲一同視察；到場關心的立委林昶佐怒嗆柯文哲，沒想到卻被攤販代表、環南市場自治會長林勝東嗆，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖！」

還原雙方在對話過程中，林勝東的發言與批評像連珠砲式的猛攻，林昶佐兩度想切入都被打斷，遭網友形容眼神呆住，只說了兩句總共10個字：「會長..」、.「會長...我…你不要這樣…」，絲毫沒有還擊的空間。

另外，即使人在一旁的農委會主委陳吉仲想要緩頰，也沒有任何介入的空間，四度被打斷，「會長…等一下…我們今天是中央跟…」

以下為完整對話逐字內容

會長：立委啊立委，你中正艋舺區...你…你從疫情到現在，你有替我們中正艋舺區的百姓發言嗎？有嗎？

林昶佐：會長...

會長：沒有嘛！

林昶佐：會長...我…你不要這樣…

會長：沒有嘛！枉費我那麼挺你！

會長：你騙誰啊！

陳吉仲：會長…

會長：你只會吐槽而已嘛！

陳吉仲：會長…那個…

會長：要我（站出來）吐槽你！

陳吉仲：會長…等一下…我們今天是中央跟…

會長：你有來，你有來環南市場關心一下嘛？有嗎？

會長：你選舉一次來幾次（環南市場）你以前有來環南市場關心我們？

陳吉仲：會長…我們大家那個啦…我想今天是…

會長：枉費我那麼挺你（林昶佐）啦！

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