才被環南自治會長嗆「未替在地發聲」　林昶佐轉頭就捐醫療物資

▲無黨籍立委林昶佐2日下午前往和平醫院，捐贈第一線醫護人員醫療物資。（圖／林昶佐辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

台北市環南市場爆發群聚感染，無黨籍立委林昶佐2日上午吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，卻遭環南市場自救會會長林勝東怒嗆從未關心市場、從未替在地民眾發聲，林昶佐下午立即前往聯合醫院和平院區捐贈醫療資源，期盼讓第一線防護人員補充能量，共同撐過難關。

台北市環南市場爆發41人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心2日上午緊急召開記者會，林昶佐當面吐槽柯文哲「講廢話」，卻當場遭到林勝東怒嗆從未關心市場。對此，林昶佐先是發表新聞稿表示，身為第一線民意代表，就是必須承擔攤商情緒，隨後又在臉書為「難掩不耐」的發言致歉。

對此，林昶佐下午前往台北市立聯合醫院和平院區，捐贈募集而來的醫療資源，包括防護面罩、護目鏡、隔離衣和短鞋套等。

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）



林昶佐表示，繼先前婦幼醫院後，再次將善心人士捐助的物資媒合捐贈給和平醫院，近期疫情雖然再度出現破口，但希望能透過這些幫忙，讓第一線防護人員補充能量，共同撐過難關。

林昶佐指出，這次總共募得防護面罩300個、護目鏡120隻、隔離衣1840件和短鞋套300只，未來也會有超過2千個N95口罩陸續到貨。

林昶佐說，和平醫院除了為中正、萬華區的民眾施打疫苗之外，近期北農群聚案爆發後，更要協助篩檢，防疫工作壓力非常龐大，希望今天捐助的物資能盡上棉薄的心力，讓第一線醫護人員可以安心防疫。

林昶佐強調，服務團隊近期也和地方社團合作，送出超過1千個便當給中正、萬華的一線醫護人員享用，以感謝其對於防疫工作的奉獻，未來只要醫療院所、鄰里向團隊表達防疫物資需求，他將會盡全力處理、配送，大家共同撐過這波難關。

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