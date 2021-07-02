虎林街永春市場「發現幾個感染」　柯文哲：要開始做區域性篩檢

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

環南市場2日驗出41人確診，北市府憂心疫情再從環南市場擴散到其他市場。台北市長柯文哲2日下午在北市防疫記者會上透露，位於虎林街的永春市場發現幾個感染，北市要開始做區域性篩檢。

針對環南市場今日41人確診案，柯文哲指出，一開始市場感染是在萬華發生，後來侵入北農一市場跟二市場，而環南市場又在一市旁邊，還有人兩邊都有工作而傳過去。而環南市場是台北市最重要批發市場，所以現在擔憂疫情從環南市場傳到別的市場，希望這次普篩能有效把感染源在環南市場就斷掉，這是目前要做的。

柯文哲指出，因為近期有很多無症狀感染者出現，萬華地區恐怕要做更大規模篩檢，那也因為這次有醫學中心幫忙，以後大概盡量不做快篩，凡是大規模篩檢就直接做PCR，北市會跟醫學中心看怎麼建立合作關係，以後哪個社區要做篩檢，就委託哪個醫學中心做全面篩檢。

不過，柯文哲坦言，比較大的問題是，設篩檢站容易，但現在政府沒有公權力強迫社區住戶出門篩檢，這需要再想看看怎麼解決，不然設篩檢站就沒有意義。

接著，由於憂心疫情自環南市場擴散到台北其他市場去，柯文哲提到，虎林街的永春市場發現有幾個感染，可能就要做區域性的篩檢。另外，針對疫苗施打順序，柯文哲說，以後除按照年齡排外，第二要考量的是，人流接觸大的職業要先處理；至於如何殲滅社區內的無症狀黑數，柯文哲則表示，這恐怕是未來幾天要努力的項目。