打疫苗拚解封！國人搶打疫苗　196.3萬人已接種、涵蓋率僅8.35％

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入大規模施打疫苗的階段。連同美國、日本捐贈的以及我國自購，目前台灣總計有526.66萬劑疫苗。根據衛福部統計，目前200.3萬劑已施打，196.3萬人已接種，人口涵蓋率約8.35％。

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入大規模施打疫苗的階段。連同美國、日本捐贈的以及我國自購，目前台灣總計有526.66萬劑疫苗。根據衛福部統計，目前200.3萬劑已施打，196.3萬人已接種，人口涵蓋率約8.35％。

隨著自購疫苗陸續到貨，加上美國、日本分別捐贈了250萬劑、124萬劑，台灣累計到貨的疫苗總數將上升至526.66萬劑。

根據衛福部統計，第一類的醫事人員，預估接種55.1萬人，累積接種43萬人，接種率78.4％；第二類的中央及地方政府防疫人員，預估接種19.4萬人，累積接種14.4萬人，接種率74％；高接觸風險第一線工作人員，預估接種8.9萬人，累積接種3.1萬人，接種率34.9％。

第四類的因特殊情形必要出國者，預估接種7000人，累計接種2000人，接種率28.5％；第五類的機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者，預估接種54.4萬人，累積接種26.8萬人，接種率49.1％。

第六類的感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡部分，75歲以上長者預估接種150萬人，累積接種52.9萬人，接種率35.3％；孕婦部分，預估人數18萬人，累積接種9000人，接種率5.5％。

第七類的維持國家安全及社會機能正常運作者，預估接種人數38萬人，累積接種5.8萬人，接種率15.2％；65歲到74歲高齡者，預估接種198.5萬人，累積接種4.1萬人，接種率2.1％。

▲國內疫苗接種現況。（圖／衛福部提供）