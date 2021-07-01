快訊／慈濟可以買疫苗了！政院宣布慈濟採購專案　尋台積電、永齡模式

▲為了盡早達到群體免疫，疫苗數量是其中關鍵，如今慈濟也將加入台積電、永齡基金會行列，代表政府洽購疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台積電、鴻海自購捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗，在慈濟部分，行政院1日宣布，決定循台積電、永齡基金會的專案模式，成立慈濟的採購疫苗專案，會在這個專案來進行，也會參考台積電、永齡基金會的經驗跟做法，緊密接續推動專案，政府會積極努力促成合作方案落實。

慈濟基金會是國內率先喊出要捐贈疫苗的民間團體之一，隨著台積電、永齡基金會獲政府專案辦理，慈濟也喊話，盼能比照前述企業與民團的方式，參與捐贈疫苗。

針對慈濟的申請進度，行政院發言人羅秉成說，慈濟慈善基金會是在6月23日提出申請，有意願採購德國BNT原廠疫苗捐贈給政府。接著6月26日，總統也跟證嚴法師視訊表達感謝。接著6月28日，指揮中心也主動邀請慈濟基金會執行長來交換意見。

羅秉成說，該次會議大家討論有相當共識，要合作促成捐贈案，這2天，慈濟基金會都有跟政院密切溝通跟協調討論，也提供相關資料跟資訊，經評估後，決定循台積電、永齡基金會的專案模式，「成立慈濟的採購疫苗專案，會在這個專案來進行」。

羅秉成強調，會參考台積電、永齡基金會的經驗跟做法，緊密接續共同推動捐贈專案，政府會積極努力促成合作方案落實。