環南休市3天！家禽產能大停滯　業界估30萬隻雞滯銷

▲環南市場爆41確診，攤商接獲通知市場關閉。（圖／記者邱中岳攝）

記者崔至雲／台北報導

北市環南市場疫情大爆發，指揮中心宣布環南市場、家禽批發市場休市3天清消，而新北市日前也有發生確診案例，目前屠宰線人手不足，導致雙北家禽市場產能大停滯。中華民國養雞協會推估，到下周恐怕會有30多萬隻雞滯銷。

台北市環南市場1日進行大規模PCR篩檢，結果共41人陽性確診，2日上午7時半緊急封閉清空消毒，並停市到下周二。

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中華民國養雞協會秘書長王建培表示，目前北禽（台北市家禽市場）平常拍賣屠宰數量大約為6、7萬隻、新北禽（新北市家禽市場）為3萬隻，由於假日屠宰量會再多一些，等於每日大約會有10萬隻的量。

▲環南市場休市3天，中華民國養雞協會推估，到下周恐怕會有30多萬隻雞滯銷。（圖／ETtoday資料照）

王建培說，雖然目前只有北禽休市3天，但因為新北禽之前也有發生確診案例，導致線上工作人員人手不足下，屠宰線從原本的9條線，減少到2條在屠宰，雙北的家禽產能會大停滯，粗估3天過後會有超過30萬隻雞滯銷。

對此，農委會畜牧處表示，稍早農委處已請畜產會找中南部屠宰業者開會討論，環南市場休市3天，中南部屠宰業者會協助屠宰，可以再多個3萬隻的宰量，不影響雙北地區家禽供應。