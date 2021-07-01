政府拚1400萬人10月打完第一劑　群體免疫3千萬疫苗目前進度1／6

▲截至6月30日，我國疫苗到貨522.66萬劑。（圖／ETtoday）

記者徐政璿／台北報導

新冠疫情延燒，指揮中心指出，達到群體免疫力的條件是疫苗接種率須涵蓋台灣人口60%，預計為1400萬至1500萬人接種，拚今年10月達標，若以每人完整接種2劑估算，需3000萬劑疫苗。不過，根據最新統計，國內疫苗到貨量為522.66萬劑，距離3000萬劑的目標，進度約為6分之一，累積接種200.2萬人次，人口涵蓋率僅8.35%。

台灣自5月19日進入全國三級警戒後，5月25日考量確診持續攀升，且社區恐有隱藏病例，首次延長到6月14日。由於疫情未見趨緩，6月7日第2度宣布全國三級警戒再延長至6月28日，6月23日再宣布再延長兩週，目前「暫時」訂在7月12日解封。

疫情要獲得控制的關鍵在於疫苗覆蓋率，我國首波採購的AZ疫苗11.7萬劑在3月3日抵台，透過COVAX分配的首批19.92萬劑AZ疫苗4月4日運抵，第二批COVAX分配的AZ疫苗41.04萬劑，5月19日抵達台灣，5月28日收到首批莫德納疫苗15萬劑。

此外，日本捐贈的124萬劑AZ疫苗在6月4日抵達，美國捐贈250萬劑莫德納疫苗也於6月20日抵台；日本也宣布，7月中旬前將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣；立陶宛本月也宣布送2萬劑AZ疫苗給台灣，預計9月底前送達。另外，最新一批的41萬劑莫德納也已在6月的最後一天到貨。

根據透過接種疫苗達到群體免疫力，疫苗接種率須涵蓋台灣人口60%的目標，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中5月底在立法院表示，若要讓國內60%民眾完成施打第一劑，至少需要1400萬劑左右的疫苗，預計到9月才能有足夠供應量，拚10月可以施打完。

▲41萬劑莫德納疫苗6月30日到貨。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

事實上，我國疫苗不論是國產或是外購的進度都落後其他國家。全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg），針對全球53個國家做出排名，在6月公布的數據中，台灣從過去的第5名，雪崩式暴跌至44名，成為倒數第10名。

民眾黨立委高虹安研究了這一份最新的評比，發現台灣大幅落後的4個指標分別為：疫苗覆蓋率（People Covered by Vaccines）、單月死亡率（Fatality Rate）、社區封閉（Community Mobility）、恢復國際交流（Vaccinated Travel Routes）。

高虹安進一步分析，台灣僅有4%人口有疫苗覆蓋，且上月死亡率9.2%，在全部53個國家中排名第4高；此外，防疫封鎖措施與檢疫作為不夠嚴格，包括太遲採取邊境普篩作為、地方政府疫調責任界定不明確等，導致台灣防疫排名下降。

對於台灣國際排名變成全球倒數第10名，民進黨政治人物一片鴉雀無聲，立法院民進黨團對此表示，台灣因為疫情爆發，三級警戒造成人流管制和邊境控制，疫苗接種率也比較低，所以排名往下掉，但最近疫情有趨緩跡象，最後一哩路有賴全民和地方政府配合防疫。

總統蔡英文昨（30日）在民進黨中執會指出，未來2個月，隨著日本也將提供第2批AZ疫苗及國際供貨逐漸趨於穩定，我國預計也將取得更多疫苗，將會有能量擴大跟加速疫苗施打。

▼蔡英文視察「中央流行疫情指揮中心」。（資料照／記者林敬旻攝）