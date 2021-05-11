　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林各寺廟暫緩遶境平安宴！畢旅喊卡　新冠疫苗增6衛生所施打

▲全台防疫升級，雲林縣政府招開會議後公布多項規定，針對COVID-19疫苗施打增加6處衛生所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全台防疫升級，雲林縣政府招開會議後公布多項規定，針對新冠疫苗增加6衛生所為施打地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央指揮中心宣布國內已出現感染源不明之本土病例，宣布自即日起至6月8日升級至第二級限制措施，雲林縣政府因應社區傳播風險升高，考量目前雲林縣轄內雖然沒有本土病例也無社區感染，指揮中心仍維持一級開設並定期召開會議，並比照進到第二級防疫整備。

雲林縣政府指出，自即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施，環保局將進行全縣大規模環境消毒，所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩、使用隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有集會活動需落實維持社交距離或全程配戴口罩、使用隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為需保持社交距離、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請主管機構核准後實施。

餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔、消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐，並針對業者加強稽查。

雲林縣轄內院與長照機構，自即日起至6月8日止，除例外情形，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。雲林縣衛生局呼籲民眾，一定要戴好口罩做好防護，勤洗手、保持社交距離，符合公費疫苗施打資格者請踴躍施打疫苗。

下週起增加COVID-19疫苗施打點之設置，除合約醫院計6家，臺大雲林分院(斗六、虎尾院區)，天主教若瑟醫院，中醫藥北港附醫，雲林長庚紀念醫院，雲林基督教醫院，成大醫學院附設斗六分院；合約衛生所崙背、土庫及四湖衛生所3家之外，再增加水林、二崙、西螺、古坑、林內、麥寮等衛生所。

教育處說明，即日起至6月8日止校園不對外開放，畢業旅行及校外教學等相關活動暫停；民政處說明，即日起至6月8日止請各寺廟暫緩遶境及平安宴。另，長青食堂維持目前防疫模式，採供餐不共食，但為讓長者照顧不中斷，改以外帶餐盒提供。

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►浪漫變調！木棉花絮如雪飄害2童急診　環保局開罰地主令限期改善

►國中會考看試場不可進教室！考試全程戴口罩　開冷氣留空隙通風

►水庫、溪水乾枯見底　網問「水鬼」是否也蒸發？民俗專家解惑

►不要轉貼！確診案「雲林足跡」瘋傳　警成立專案小組追來源

ET快訊
揪出蘆洲本土個案　新光急診醫「聽1句話」機警採檢通報
疫情警戒！好市多宣布防疫措施
快訊／高雄恐怖男「鐵鎚擊頭」！　交警濺血緊急送醫
國防部：即日起至6／30停止教育召集
阿嬌「故意暴肥」一天5餐吃到吐　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

揪出蘆洲本土個案！新光急診醫聽聞「曾參加聚會」機警採檢通報

防疫升級！環球購物中心加強消毒　新光三越日本展「人潮控管」

雲林各寺廟暫緩遶境平安宴！畢旅喊卡　新冠疫苗增6衛生所施打

經典童謠《一的炒米香》被改編 她傻眼：這到底是哪來的版本？

不只拌麵！「老媽」攜手福義軒與林聰明　第2季起推休閒與冷凍食品

防疫第一！台中大專啦啦隊錦標賽延期、開齋節取消　42活動受衝擊

玩到被總公司關注！他皮皮挫「等被懲處」　結局逆轉嗨翻：開始期待

宜蘭5確診她揪出！機警女醫郭恩悅：母親節2病人症狀相似

影／疫情風暴　鄭文燦：諾富特將成檢疫旅館...取消餐飲、住宿、宴客

「暖氣團佔領台灣」台南狂飆39°C↑　鋒面碰不到月底前更熱到炸

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

揪出蘆洲本土個案！新光急診醫聽聞「曾參加聚會」機警採檢通報

防疫升級！環球購物中心加強消毒　新光三越日本展「人潮控管」

雲林各寺廟暫緩遶境平安宴！畢旅喊卡　新冠疫苗增6衛生所施打

經典童謠《一的炒米香》被改編 她傻眼：這到底是哪來的版本？

不只拌麵！「老媽」攜手福義軒與林聰明　第2季起推休閒與冷凍食品

防疫第一！台中大專啦啦隊錦標賽延期、開齋節取消　42活動受衝擊

玩到被總公司關注！他皮皮挫「等被懲處」　結局逆轉嗨翻：開始期待

宜蘭5確診她揪出！機警女醫郭恩悅：母親節2病人症狀相似

影／疫情風暴　鄭文燦：諾富特將成檢疫旅館...取消餐飲、住宿、宴客

「暖氣團佔領台灣」台南狂飆39°C↑　鋒面碰不到月底前更熱到炸

揪出蘆洲本土個案！新光急診醫聽聞「曾參加聚會」機警採檢通報

桃猿新洋投卡在簽證還未來台　最快6月底一軍有機會

快訊／金門迎城隍縮小規模　縣府宣布「補助1500萬施打AZ疫苗」

陳子豪砲轟江辰晏！本季第3轟2分砲　3局兄弟2比0獅

獅因應疫情禁飲食、停止簽名　廟宇季金紙吐司也停售

機師隔離3天！網叫范雲「出來面對」　范雲反擊：協調會只做3件事

甜心主播嫁了！JASMINE GALLERIA「環保婚紗」一衣多穿超美

防疫升級！金控活動異動懶人包　第一金股東會擬辦在戶外

防疫升級！環球購物中心加強消毒　新光三越日本展「人潮控管」

志強穩坐全球最大足球鞋代工廠寶座　靠利基市場、獨家製程技術勝出

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

本土增7例！即起至6／8「提升疫情警戒至第二級」

「你沒講我都沒想到」陳時中3句話惹怒鄉民

快訊／本土暴增7例！宜蘭5人群聚

快訊／宜蘭羅東「銀河百家樂」5人群聚染疫！

羅東「爆5例群聚感染」！消息人士證實：找不到感染源

五股獅子會前會長傳確診！LINE訊息內容曝

快訊／驚傳「五股獅子會」前會長確診

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

德基水庫剩3.2%只夠撐15天　砸19億送水

更多熱門

相關新聞

醫生看診「沒戴口罩」染疫氣切！曝驚人下場

醫生看診「沒戴口罩」染疫氣切！曝驚人下場

全大運禁觀眾入場　開閉幕典禮線上直播

全大運禁觀眾入場　開閉幕典禮線上直播

快訊／全面防疫戒備！立法院祭出4大措施「各部會限帶1位幕僚」

快訊／全面防疫戒備！立法院祭出4大措施「各部會限帶1位幕僚」

科技大廠防疫總動員！鴻海法說改電話會議　群創股東會採梅花座

科技大廠防疫總動員！鴻海法說改電話會議　群創股東會採梅花座

印度救護車缺慘　垃圾車載屍照瘋傳

印度救護車缺慘　垃圾車載屍照瘋傳

關鍵字：

防疫雲林疫情COVID-19疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面