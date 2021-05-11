雲林各寺廟暫緩遶境平安宴！畢旅喊卡　新冠疫苗增6衛生所施打

▲全台防疫升級，雲林縣政府招開會議後公布多項規定，針對新冠疫苗增加6衛生所為施打地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中央指揮中心宣布國內已出現感染源不明之本土病例，宣布自即日起至6月8日升級至第二級限制措施，雲林縣政府因應社區傳播風險升高，考量目前雲林縣轄內雖然沒有本土病例也無社區感染，指揮中心仍維持一級開設並定期召開會議，並比照進到第二級防疫整備。

雲林縣政府指出，自即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施，環保局將進行全縣大規模環境消毒，所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩、使用隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

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有集會活動需落實維持社交距離或全程配戴口罩、使用隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為需保持社交距離、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請主管機構核准後實施。

餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔、消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐，並針對業者加強稽查。

雲林縣轄內院與長照機構，自即日起至6月8日止，除例外情形，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。雲林縣衛生局呼籲民眾，一定要戴好口罩做好防護，勤洗手、保持社交距離，符合公費疫苗施打資格者請踴躍施打疫苗。

下週起增加COVID-19疫苗施打點之設置，除合約醫院計6家，臺大雲林分院(斗六、虎尾院區)，天主教若瑟醫院，中醫藥北港附醫，雲林長庚紀念醫院，雲林基督教醫院，成大醫學院附設斗六分院；合約衛生所崙背、土庫及四湖衛生所3家之外，再增加水林、二崙、西螺、古坑、林內、麥寮等衛生所。

教育處說明，即日起至6月8日止校園不對外開放，畢業旅行及校外教學等相關活動暫停；民政處說明，即日起至6月8日止請各寺廟暫緩遶境及平安宴。另，長青食堂維持目前防疫模式，採供餐不共食，但為讓長者照顧不中斷，改以外帶餐盒提供。

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