水庫、溪水乾枯見底　網問「水鬼」是否也蒸發？民俗專家解惑

▲台灣面臨50多年來最嚴重乾旱，水庫乾枯見底、濁水溪斷流，圖為濁水溪自強大橋斷流無水狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

台灣面臨50多年來最嚴重乾旱，水庫乾枯見底、濁水溪斷流，老天爺又遲遲不普降甘霖，旱象仍難紓解。有網友在《靈異公社》社群網站貼文求解惑，發文問「水鬼如果遇到旱災會怎麼樣」、「或是逃不出水域乾巴巴」等疑問；民俗專家表示，水鬼不一定待在水裡，祂還是會上岸在陰暗處休憩，等待機會。

網友在《靈異公社》社群網站貼文，指「一直在想一個問題，現在的溪、瀑布、水庫、河川都幾乎沒水，水鬼如果遇到旱災會怎麼樣，從此得到解脫，還是一樣在沒有水的水底等待抓交替」、「水鬼因為水而死亡，一旦沒有水，可以破除水域的結界，得到重生嗎，或是逃不出水域乾巴巴的被太陽」求解惑。

民俗專家李寶全表示，「水鬼」一詞，一般民眾認知為在水中不幸溺斃過世之人的魂魄，祂們被三度空間絆住，無法順利離開原地的妖、鬼、魑、魅、魍、魎等，會需要以抓交替的的方式離開該空間，並不限於人死亡遺留陽間魂魄的水鬼；人煙稀少樹蔭多，就容易有「藏汙納垢」、「不乾淨」的東西依附，「水鬼」還是會上岸在陰暗處休憩，等待機會。

李寶全指出，「水鬼」不一定就在水裡，通常活動區域在有積水的地方，如池塘、溝渠、海域、溪流、大排等附近陰暗陰涼處，等待機會，再引誘正能量低的人，往水域靠近，但祂們怕日曬及熱，在水裡會躲在水深及陰暗角落，一旦所盤據的水域乾枯，祂們會轉往樹叢、涵洞、箱涵暫避，以免被陽光照射魂飛魄散，消失陰陽兩界。

李寶全說，夏季消暑溺水意外層出不窮，時常發生溺水溺斃意外水域，常聽到「抓交替」的說法，有蓄水的地方就會有危險，並單是因水深，還有陰暗處的角落，單從水平面上看不出暗藏危機，戲水消暑還是要選擇合法場地及有救生員值勤的水域及泳池較為安全。

▲有網友在《靈異公社》社群網站貼文求解惑，發文問「水鬼如果遇到旱災會怎麼樣」，引起民眾熱烈討論。 （圖／翻攝自Facebook／靈異公社）



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