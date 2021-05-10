不要轉貼！確診案「雲林足跡」瘋傳　警成立專案小組追來源

▲衛生局長曾春美今天再度重申，確診者之足跡與相關疫調，一律以中央流行疫情指揮中心為主。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近日社群網路瘋傳有確診者足跡曾到雲林，並涉足多個鄉鎮市，引起民眾恐慌四處詢問，雲林縣衛生局長曾春美今日強調，確診者足跡以中央流行疫情中心公告為主，呼籲民眾請不要轉傳未經證實訊息，以免觸法。

社群網路這2天瘋傳一份「雲林縣警察局協助確診個案疫調」文書，指出有確診者案1184於4月底曾到過雲林縣山線一帶買餐點及購物，直至5月初才從雲林縣離開回到北部，引起民眾恐慌。衛生局長曾春美今天再度重申，確診者之足跡與相關疫調，一律以中央流行疫情指揮中心為主。

曾春美表示，其他單位不能任意公告，若任意轉傳將違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。

雲林縣警局也否認對外發布疫情相關訊息，並已成立專案小組調查追查訊息來源，籲民眾不要再轉傳這個訊息了。曾春美指出，國內仍有本土、境外移入確診個案，防疫不能鬆懈，民眾一定要戴口罩、勤洗手，有發燒或呼吸道等適症狀時，務必在家休息。

▲亂傳1184案曾到過雲林，假訊息將開罰。（圖／翻攝中央流行疫情指揮中心）



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