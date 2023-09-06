服用法匹拉韋藥物治新冠　泰6月大男嬰「眼睛一夜之間變藍色」

▲泰國男嬰服用抗病毒藥物治療COVID-19後，眼睛變成亮藍色。（圖／翻攝自frontiersin.org）

記者張寧倢／編譯

泰國一名6個月大的男嬰在被診斷出感染新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）後，醫生使用抗病毒藥物「法匹拉韋」（Favipiravir）為他治療，但男嬰開始服藥大約18個小時後，深棕色的眼睛變成亮藍色。

根據紐約郵報報導，這起病例報告4月被發表在小兒科醫學期刊《Frontiers in Pediatrics》上，泰國6月大男嬰發燒、咳嗽持續一天後COVID-19抗原快篩結果呈現陽性，曼谷朱拉蓬皇家學院醫院小兒科醫師為他開立「法匹拉韋」處方。這種抗病毒藥物於2022年經泰國衛生部批准用於治療輕度至中度症狀的新冠確診兒童。

然而，男嬰開始服藥約18小時後，角膜顏色在太陽光照射下呈現亮藍色，但皮膚、指甲、口鼻黏液等其他部分則未見變色，「法匹拉韋」療程持續3天後患者症狀改善，但因為角膜變色，兒科醫生建議停藥，並在停藥第5天後男嬰的角膜顏色才恢復正常，虹膜與水晶體前囊皆無藍色色素沉澱。

▲男嬰停藥5天後眼睛再次變回深棕色。（圖／翻攝自frontiersin.org）

專家們並不確定「法匹拉韋」為何會導致角膜變色，但懷疑是由於藥物的代謝產物所導致的一種螢光，意即吸收光能後的發光。此前，2021年印度首先報告有一名20歲新冠肺炎男性患者，服用兩天維生素C、A、D與鋅和伊維菌素後，又使用了「法匹拉韋」，隔天眼睛就從深色變成明亮的藍色，醫生建議他停藥，一天後眼睛顏色恢復正常。

▲印度2021年一名20歲男子「法匹拉韋」服用後，眼睛也變成藍色。（圖／翻攝自pubmed.ncbi.nlm.nih.gov）

報告指出，「法匹拉韋」最常見的副作用包含輕度的尿酸水準升高、腹瀉、嗜中性白血球低下症等，合計不良反應占比約20%。少數罕見的不良反應包含角膜變色、暫時性視覺模糊、眼球表面螢光、頭髮與指甲螢光等。儘管存在潛在不良反應「法匹拉韋」仍是泰國新冠確診兒童口服抗病毒治療的主要藥物。