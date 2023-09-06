西螺「森活武樹公園」營造多樣化生態　再奪美國繆思設計銀獎

▲雲林西螺「森活武樹公園」佔地約1.5公頃，工程於去年8月底開工，歷經約10個月，已於今年6月完工。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

位於雲林西螺「森活武樹公園」佔地約1.5公頃，為雲林縣環保局透過景觀綠化設計，將環境髒亂點轉變亮點，除改善濁水溪空氣品質，通過其碳固存特性協助應對全球變暖，同時發揚在地文化特色且兼顧生態永續環保概念，更繼2023國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設計類優質獎後，再奪美國繆思設計大獎MUSE Design Awards銀獎。

雲林縣環境保護局首於西螺大橋既有舊堤防旁之環境髒亂點，透過景觀綠化設計變亮點，改善濁水溪空氣品質，通過其碳固存特性協助應對全球變暖，同時發揚在地文化特色且兼顧生態永續環保概念，打造「西螺森活武樹公園」主題園區。

園區鏈結西螺七崁武術形象與溪濱原野風貌，保留大型喬木、濁水溪舊行水區堤防並設置高碳匯喬木、水循環水景區、雨水花園和太陽能燈具等環保層面的配置，共同打造出能永

▲「森活武樹公園」設置生態池打造水陸域生物棲息空間，營造多樣化生態棲地。（圖／記者蔡佩旻攝）



「森活武樹公園」工程於去年8月底開工，歷經約10個月，已於今年6月完工，園區規劃概念為延續濁水溪舊行水區之歷史意義，保留後方舊堤防及重新整理舊水景區，設置生態池打造水陸域生物棲息空間，營造多樣化生態棲地；並以雨水花園及地下滲透管，將雨水收集後循環再利用，及使用太陽能燈具自主供電以達節能減碳之成效，另埋設滲透輸養管於喬木旁，可將廚餘發酵再利用之養分供給植栽。

結合文化方面，取用西螺七崁武術特色，設置山寨門入口意象、林下練武區、活動廣場…等，園區內選用環保建材打造環保木屋、腳踏車棚等，另將廢棄物再造為裝置藝術品，賦予廢棄物重生之意涵，並搭配濁水溪紋理意象步道串聯整體園區動線，提供適宜活動空間供民眾使用；並以增加雲林縣境內林木碳匯量為目標，共計種植101株喬木，估算30年總減碳量約 1,351 tCO2e，可加強濁水溪沿岸空氣品質淨化之功效，預計於9月24日啟用正式開放提供民眾及遊客使用。

▲雲林西螺「森活武樹公園」結合文化方面，取用西螺七崁武術特色，設置山寨門入口意象、林下練武區。（圖／記者蔡佩旻攝）