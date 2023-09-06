酒精膏意外頻傳！縱火還釀3死　消防人員教「停躺滾」3招自救

▲雲林一名33歲男子因與父親女友因經濟問題引爆口角後，憤而以酒精膏縱火釀3死1重傷，引起社會熱議及關注。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年8月中旬雲林斗南鎮發生駭人聽聞火警案，一名33歲男子與父親的女友，因為經濟問題引爆口角後，憤而以酒精膏縱火釀3死1重傷，引起社會熱議及關注。酒精膏成分為甲醇溶劑且透明無色，在常溫常壓下可穩定燃燒，常用於餐飲業；專業人員指出，如不慎發生燃燒火警，因其快速燃燒的特性，火勢會來的又快又猛，且非常不容易撲滅，民眾很容易失去逃生的先機，若不慎引火上身時，則要用「停躺滾」3招自救。

今年8月15日凌晨斗南發生重大火警，杜男（33歲）與父親（杜父，56歲）及父親女友（劉女，44歲）、同父異母弟弟（劉童，3歲）、劉女女兒（吳女，20歲）同住，案發當日因金錢糾紛與劉女發生爭執，而於深夜在屋內潑灑酒精膏、縱火洩憤後逃離現場，短短5分鐘即竄出火光，隨後平房遭大火吞噬，造成杜父、劉童、吳女三人命喪火窟，劉女重傷。

▲雲林一名33歲杜姓男子於深夜在屋內潑灑酒精膏、縱火洩憤後逃離現場，短短5分鐘即竄出火光，隨後平房遭大火吞噬，造成杜父、劉童、吳女身亡，劉女重傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局火災調查科科員廖俊南說明，酒精膏主要成分甲醇溶劑是一種有機化合物，為無色流動液體極性物質，最低著火能量僅12度，相當易燃，點燃後表面呈現藍色低火焰為無焰燃燒，肉眼不易看見，也不會產生煙霧，若於無人之處發生意外，燃燒初期對於一般家用住警器不會有作用，相當難察覺。

曾有高雄縣一對新人宴客，服務人員欲為鮮魚料理再度加熱，添加酒精膏時不慎起火，波及一旁64歲老翁，造成其臉部2度灼傷毀容。廖俊南表示，一般只要謹慎使用並無太大危險性，許多酒精膏延燒受傷案件，大多為添加酒精膏時，因「無焰燃燒」特性造成肉眼難辨視是否還有火苗，在火源未確實撲滅即添加酒精膏，會讓火苗如螞蟻上樹般直接引燃手上酒精膏瓶，加上驚慌亂甩恐就造成危險加劇，呼籲民眾使用時，務必以蓋悶滅火苗後再添加，以確保安全。

專業人員提醒，平時酒精膏等易燃物應妥善管理，若不慎引火上身時，一定要學會「停躺滾」的自救方式，雙手護臉、平躺地上、來回滾動，利用窒息法將火焰壓熄；如果是存放酒精膏的區域起火，切記會燃燒的相當快速，如果可以逃離現場就儘速逃離，不要執著於滅火，因為非常不好滅，而且很容易反而讓自己失去逃生的機會。

▲如不慎引火上身，需以停、躺、滾方式自救滅火。（圖／翻攝自YouTube／新北消防發爾麵）