太平媽祖慈悲情懷社區共鳴　「囡仔普」玩具布偶普度幼魂

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮建廟已有306年，是濁水溪流域歷史悠久的廟宇，也是雲林縣境重要信媽祖仰中心之一，百年來每到農曆七月理蘭盆勝會，均與街坊和鋪戶的共同參與而聞名。今年依循舊例，除開放贊普、超度九玄七祖、指定亡者、地基主、嬰靈、動物靈與解冤親債主等服務，並結合社會公益、捐贈普度物資送暖人間。

▲西螺一名信眾因家中也有養狗，知道福興宮有毛小孩普度，想起遭路殺流浪狗很可憐，特地前來祭拜並贊助飼料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

傳承百年的西螺街普度，在全盛時期，壇場被分成六大柱，以西螺街為中心，包括街外庄落的居民，共同參與了這個重要的宗教活動。根據日本時代《日日新報》的記載，普度活動包括首日的豎燈篙、次日的放水燈，以及第三日的蘭盆勝會，這些活動見證了西螺街普度的盛大規模，以及太平媽在螺陽信眾心中的崇高地位。

▲西螺福興宮「毛小孩普」照顧十方飛禽走獸之動物靈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年西螺福興宮結合社會公益，捐贈普度物資，與西螺、二崙、崙背、莿桐、林內等五個鄉鎮公所合作，關懷送暖地方的低收入戶和關懷對象，以及西螺分局轄區內的弱勢家庭。西螺鎮長廖秋萍、西螺鎮代表會主席林俊甫等地方行政首長和民意代表出席開香儀式，期盼將大眾與太平媽慈悲濟世之心持續延伸，使關愛與希望充滿每個角落，實踐冥陽兩利的人道關懷精神。

▲西螺福興宮代普供品逾2千份，每年約8成均由廟方代為捐贈弱勢團體，溫暖人間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

福興宮董事長楊文鐘表示，參加福興宮普度的人數近年來連年增長，今年約增長了兩成，而農曆七月中元普度法會不僅是紓解人們對逝去親友、毛小孩、無緣子女和出生早逝幼兒的無盡想念的儀式場域。而「囡仔普」擴大規模準備玩具與布偶來慰藉幼魂以及「毛小孩普」來照顧十方飛禽走獸之動物靈，誠心祈求眾生皆能得到超度。

▲西螺福興宮維今年「囡仔普」準備更多玩具與布偶來慰藉幼魂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

楊文鐘說，蘭盆勝會的燭火照亮著陰陽兩界前行的道路，是一個跨越陰陽隔閡、歡聚一堂的溫馨，廟方與信眾共同期盼賑濟孤幽、濟世愛民的情懷在世間不斷綻放，為社會帶來無限的溫暖和力量，也希冀與大家一同見證宗教文化的溫馨與慈愛在人間綻放。

▲西螺福興宮維持舊例大月23日普度，開放太平媽信眾贊普、超度九玄七祖、指定亡者、地基主、嬰靈、動物靈與解冤親債主等，並結合社會公益、捐贈普度物資，關懷送暖地方低收入戶與關懷對象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮今年解冤親債主約1600份，其指為現實生活中結怨、虧欠的對象，後來指在歷劫輪迴中，與其有仇怨、有虧欠的眾生，尤其指會無形作祟的孤魂野鬼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）