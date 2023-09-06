被診斷終身無法工作！新冠疫苗受害者苦無救濟　藍黨團要陳建仁速處理

▲國民黨團「疫情期間 打疫苗 傷殘 救濟慢！慢！慢！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（6日）針對新冠疫苗接種受害救濟審議緩慢舉行記者會，找來疫苗接種受害人現身說法。國民黨團說，從行政院前院長蘇貞昌，到現任院長陳建仁都承諾會增加審議速度，但仍有不少受害人等待審議時間超過1年以上，因此要求陳建仁，既然號稱是溫暖堅韌內閣，就請從速、從寬、從簡，盡速處理，確保受到傷害的民眾基本權利。

國民黨立法院黨團6日上午舉行「疫情期間 打疫苗 傷殘 救濟慢！慢！慢！」記者會，除黨團總召曾銘宗、黨團書記長謝衣鳯、立委費鴻泰出席外，也邀請疫苗接種受害人曾小姐透過視訊與會。

曾小姐說，她施打第二劑AZ疫苗後造成下肢腫脹，緊急送醫急診診斷為下肢靜脈血栓，住院三天治療，必須長期服用抗凝血劑。一年後，血栓脫落流入肺部壓迫心臟，出現肺栓塞和心臟衰竭現象，曾因此住院開出病危通知，目前只能長期吃藥控制病情，醫師開立終身無法工作診斷。

曾小姐表示，申請疫苗接種受害救濟已經一年多，迄今完全沒有下文，因為無法正常工作，又必須扶養在安養院的母親，經濟壓力大到喘不過氣，希望總統蔡英文，能夠幫幫疫苗施打受害者。

謝衣鳯說，民眾倘若因接種疫苗導致傷、殘、死亡，將根據《傳染病防治法》第30條第一項規定：「因預防接種而受害者，得請求救濟補償。」根據食藥署統計110年3月22日到112年7月31日，新冠疫苗接種後不良反應通報，總計有2萬1208件；在衛福部疾管署預防接種受害救濟業務統計，近3年累計9101件，但遠遠不及通報數，這代表新冠疫苗接種受害者，並沒有全部申請救濟。

謝衣鳯說，再看看救濟申請數，截至今年7月14日，新冠疫苗接種受害救濟案件審理情形，申請數為7741件、已結案3512件。在結案數分類當中，「相關」、「無法確定」案件數為327件，「無關」但補助案件數為222件，這代表申請救濟能夠獲得救濟比例為9.31%，獲得補助比例為6.32%，救濟給付金額最高600萬元，僅有5件為「相關」死亡案件。

謝衣鳯表示，每月疫苗救濟審議件數為106件，以目前仍有4229件來推算，平均需要3.33年才能審議完畢。衛福部長薛瑞元去年9月27日說，申請新冠疫苗不良反應有6000多件，審查委員將從1組增為5組，預計在2年內可以審議完畢。但目前情況並非如此，以目前剩餘4229件來看，需要3.33年，而非薛瑞元口中的2年內可審議完畢。

曾銘宗指出，國民黨團包括至今天為止總共召開8次疫苗受害救濟相關記者會，但蔡政府不理不睬；如受害人曾小姐，申請審議一年多，一點消息也沒有，號稱溫暖堅韌的陳內閣，一點溫度都沒有、一點人性都沒有。

曾銘宗強調，雖然衛福部在國民黨團多次召開相關記者會，提出當時需要10年才能審議完畢的申請案，但在去年9月27日總質詢時，蘇貞昌、薛瑞元承諾從寬處理，2年內處理完，只是結果跳票了，按照現在的審理速度，恐怕4年內都審理不完。

曾銘宗指出，目前疫苗受害救濟有三大問題，一是手續繁複，要求受害人不斷補資料。二是時程太長，依照審議辦法規定，原則上6個月要完成審議，可延長3個月，最遲9個月要審議處理完畢，事實上超過2年、3年的比比皆是，衛福部本身就為違法。三是判定太難，依照最新審議資料統計，「有關」部分有123例，已經審議完成有3271例，真正認定與疫苗施打有關的只有3.7%，其他都被判定沒有因果關係，無法獲得相關補償。

曾銘宗表示，國民黨團要求陳建仁，既然號稱是溫暖堅韌內閣，就請從速、從寬、從簡，盡速處理，確保受到傷害的民眾基本權利。