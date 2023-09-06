　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被診斷終身無法工作！新冠疫苗受害者苦無救濟　藍黨團要陳建仁速處理

▲國民黨團「疫情期間 打疫苗 傷殘 救濟慢！慢！慢！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨團「疫情期間 打疫苗 傷殘 救濟慢！慢！慢！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（6日）針對新冠疫苗接種受害救濟審議緩慢舉行記者會，找來疫苗接種受害人現身說法。國民黨團說，從行政院前院長蘇貞昌，到現任院長陳建仁都承諾會增加審議速度，但仍有不少受害人等待審議時間超過1年以上，因此要求陳建仁，既然號稱是溫暖堅韌內閣，就請從速、從寬、從簡，盡速處理，確保受到傷害的民眾基本權利。

國民黨立法院黨團6日上午舉行「疫情期間 打疫苗 傷殘 救濟慢！慢！慢！」記者會，除黨團總召曾銘宗、黨團書記長謝衣鳯、立委費鴻泰出席外，也邀請疫苗接種受害人曾小姐透過視訊與會。

曾小姐說，她施打第二劑AZ疫苗後造成下肢腫脹，緊急送醫急診診斷為下肢靜脈血栓，住院三天治療，必須長期服用抗凝血劑。一年後，血栓脫落流入肺部壓迫心臟，出現肺栓塞和心臟衰竭現象，曾因此住院開出病危通知，目前只能長期吃藥控制病情，醫師開立終身無法工作診斷。

曾小姐表示，申請疫苗接種受害救濟已經一年多，迄今完全沒有下文，因為無法正常工作，又必須扶養在安養院的母親，經濟壓力大到喘不過氣，希望總統蔡英文，能夠幫幫疫苗施打受害者。

謝衣鳯說，民眾倘若因接種疫苗導致傷、殘、死亡，將根據《傳染病防治法》第30條第一項規定：「因預防接種而受害者，得請求救濟補償。」根據食藥署統計110年3月22日到112年7月31日，新冠疫苗接種後不良反應通報，總計有2萬1208件；在衛福部疾管署預防接種受害救濟業務統計，近3年累計9101件，但遠遠不及通報數，這代表新冠疫苗接種受害者，並沒有全部申請救濟。

謝衣鳯說，再看看救濟申請數，截至今年7月14日，新冠疫苗接種受害救濟案件審理情形，申請數為7741件、已結案3512件。在結案數分類當中，「相關」、「無法確定」案件數為327件，「無關」但補助案件數為222件，這代表申請救濟能夠獲得救濟比例為9.31%，獲得補助比例為6.32%，救濟給付金額最高600萬元，僅有5件為「相關」死亡案件。

謝衣鳯表示，每月疫苗救濟審議件數為106件，以目前仍有4229件來推算，平均需要3.33年才能審議完畢。衛福部長薛瑞元去年9月27日說，申請新冠疫苗不良反應有6000多件，審查委員將從1組增為5組，預計在2年內可以審議完畢。但目前情況並非如此，以目前剩餘4229件來看，需要3.33年，而非薛瑞元口中的2年內可審議完畢。

曾銘宗指出，國民黨團包括至今天為止總共召開8次疫苗受害救濟相關記者會，但蔡政府不理不睬；如受害人曾小姐，申請審議一年多，一點消息也沒有，號稱溫暖堅韌的陳內閣，一點溫度都沒有、一點人性都沒有。

曾銘宗強調，雖然衛福部在國民黨團多次召開相關記者會，提出當時需要10年才能審議完畢的申請案，但在去年9月27日總質詢時，蘇貞昌、薛瑞元承諾從寬處理，2年內處理完，只是結果跳票了，按照現在的審理速度，恐怕4年內都審理不完。

曾銘宗指出，目前疫苗受害救濟有三大問題，一是手續繁複，要求受害人不斷補資料。二是時程太長，依照審議辦法規定，原則上6個月要完成審議，可延長3個月，最遲9個月要審議處理完畢，事實上超過2年、3年的比比皆是，衛福部本身就為違法。三是判定太難，依照最新審議資料統計，「有關」部分有123例，已經審議完成有3271例，真正認定與疫苗施打有關的只有3.7%，其他都被判定沒有因果關係，無法獲得相關補償。

曾銘宗表示，國民黨團要求陳建仁，既然號稱是溫暖堅韌內閣，就請從速、從寬、從簡，盡速處理，確保受到傷害的民眾基本權利。

ET快訊
快訊／新北市4區淹水警戒！　樹林時雨量破94毫米列一級
真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜
快訊／國家警報響不停！猛烈雨彈狂炸2地　嚴防淹水
普丁傻眼困惑！口譯犯「史詩級錯誤」　意外讓土耳其向俄宣戰
3寶爸叫酒店妹1小時1200　騙進廁所性侵
仔仔老婆喻虹淵限動發聲！親回與女業務關係…夫妻遭詐2000萬
22歲台灣正妹出國「遭強吻亂摸」　恐怖經歷全被拍
快訊／台中必比登豬腳店「內用收10元小費」　國稅局要查了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

染黑又染紅！民眾黨幹部爆「洪門」背景　與統促黨、竹聯幫過往甚密

不甩選區被掛「拒絕」布條　國民黨正式提名鍾小平戰中正萬華

陳吉仲點名要告他！　邱毅公開反問5題：越來越精彩了

郭台銘聲援徐巧芯、邱毅！　喊話：政府的職責是解釋爭議而非提告

被診斷終身無法工作！新冠疫苗受害者苦無救濟　藍黨團要陳建仁速處理

民眾黨代表控主張將反對者吊路燈　綠議員貼影片：沒說過別塞我嘴裡

侯友宜端政見　郭正亮爆原有主張：智庫說不要

再批超思進口蛋獲利至少破億　國民黨轟陳吉仲卻拿不出「實績」

幹部有「洪門」背景？民眾黨北市黨部：違停已被罰　常年致力公益社團

「柯侯」拋老人健保全額補助　她憂：錢哪來？負擔恐壓年輕世代

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

染黑又染紅！民眾黨幹部爆「洪門」背景　與統促黨、竹聯幫過往甚密

不甩選區被掛「拒絕」布條　國民黨正式提名鍾小平戰中正萬華

陳吉仲點名要告他！　邱毅公開反問5題：越來越精彩了

郭台銘聲援徐巧芯、邱毅！　喊話：政府的職責是解釋爭議而非提告

被診斷終身無法工作！新冠疫苗受害者苦無救濟　藍黨團要陳建仁速處理

民眾黨代表控主張將反對者吊路燈　綠議員貼影片：沒說過別塞我嘴裡

侯友宜端政見　郭正亮爆原有主張：智庫說不要

再批超思進口蛋獲利至少破億　國民黨轟陳吉仲卻拿不出「實績」

幹部有「洪門」背景？民眾黨北市黨部：違停已被罰　常年致力公益社團

「柯侯」拋老人健保全額補助　她憂：錢哪來？負擔恐壓年輕世代

快訊／台積電美國廠爆勞工爭議　劉德音曝1關鍵「不擔心」

49歲戲劇男神「上空2點全看光」　洩養眼巨肌親揭感情現況

10年吸金73億境外轉投資...警破「im.B台中版」　查扣房地產+名錶

灣區翼龍無預警解散？　6球員莫名失業發聯合聲明

染黑又染紅！民眾黨幹部爆「洪門」背景　與統促黨、竹聯幫過往甚密

市場添「多重資產基金2.0」　9／14開募

快訊／新北市4區淹水警戒！　樹林時雨量破94毫米列一級

2023中正盃街舞賽將登場　泰舍集團力挺選手奧運奪牌

「無國界醫師」又來騙　北市婦暈船要匯13萬遭攔阻

真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

柯文哲：我媽氣得要死　「鐵門不是我家裝的」

鄉民女神颱風天吃泡麵　遭狂灌6005怒

新竹棒球場跟副市長無關！　市府：已完成調查將懲處

高虹安遭爆保時捷接送　市府回應了

早上怒飆媒體8分鐘　郭台銘晚間為自己緩頰：我不適合政治語言

郭董對國民黨仍有愛　一句話曝內心

「蔣家第四代」登抖音熱搜　上海民眾爭相目睹

獨／柯連開2天說明會　安樂死納政見

即／侯友宜將有「重大宣布」！

陳吉仲點名要告徐巧芯　媒體人喊：我很確定農業部會輸

99旅軍官輕生！陸戰隊駁破壞現場　幹部若涉不當管教將依法究辦

造假被抓包！王浩宇大讚蔡版國軍營舍是旅館照

邱毅扯超思案有2人異常？　阮昭雄怒：鬼話連篇！沈默是因不屑

陳吉仲負面聲量 「比年初高近2倍」　今10點親上火線談超思

更多熱門

相關新聞

再批超思進口蛋獲利至少破億　國民黨轟陳吉仲卻拿不出「實績」

再批超思進口蛋獲利至少破億　國民黨轟陳吉仲卻拿不出「實績」

農業部長陳吉仲今（6）日親上火線說明超思雞蛋進口爭議，並攤出該公司與中央畜產會的合約、費用明細。國民黨隨後舉行記者會質疑，陳吉仲不斷幫超思搽脂抹粉，但說法前後不一、前言不對後語、自相矛盾，根本是胡扯爛蛋，要求農業部拿出超思過去進口雞蛋的實績，若拿不出來就是在撒謊。

新變種BA.2.86入侵南韓！他感染無旅遊史

新變種BA.2.86入侵南韓！他感染無旅遊史

參選到底！應曉薇諷鍾小平：議員選到快落選

參選到底！應曉薇諷鍾小平：議員選到快落選

傳藍白合？柯：應先聊國家議題

傳藍白合？柯：應先聊國家議題

政見被中央抄襲？　侯友宜：像論文一樣註明出處來源就好

政見被中央抄襲？　侯友宜：像論文一樣註明出處來源就好

關鍵字：

國民黨曾銘宗謝衣鳯疫苗救濟新冠疫苗新冠肺炎陳建仁

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面