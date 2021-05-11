浪漫變調！木棉花絮如雪飄害2童急診　環保局開罰地主令限期改善

記者蔡佩旻／雲林報導

今年2月各地木棉花大爆發，火紅的木棉花朵吸引民眾拍照，現正值木棉花果實熟成爆果期，一團團的白棉花球四處飄飛，雲林斗六一處社區為此頭疼不以，已有兩名孩童因此過敏送急診治療，民眾反應棉絮亂飛已影響生活，希望相關單位能協助想辦法。

▲雲林斗六一處社區為飄來的木棉花絮頭疼不以，已有兩名孩童因此過敏送急診治療，民眾反應棉絮亂飛已影響生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣議員王又民指出，雪白木棉花絮隨風飄落很浪漫、美麗，卻也成為社區民眾夢魘，連日來接獲不少居民陳情，指初木棉花果成熟爆開後棉絮亂飛，不僅屋前、路旁都是一球球棉花，量多到讓人「凍抹條」，怎麼掃都掃不乾淨，還有2個孩子引發過敏就醫。

▲雲林縣議員王又民指出，雪白木棉花絮隨風飄落很浪漫、美麗，卻也成為社區民眾夢魘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六大崙社區理事長周應巡表示，社區因木棉花絮其實已經困擾多年，每年4月底到6月白棉花四處飄，讓住戶苦不堪言，今年雨量少缺水，木棉花盛開，白棉絮更是爆多，希望地方有單位能出面處理。

▲雪白木棉花絮隨風飄落很浪漫，纏在樹枝上卻像蜘蛛絲般令居民無奈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局副局長黃富義指出，環保局接獲民眾陳情後已派稽查人員往查看，木棉花種植於私人土地上，將地主以未善盡管理責任，依「廢棄物清理法」開罰1200至6000並限期改善。

▲白色木棉花旭如雪球，飄散滿社區，已有兩名孩童因此過敏送急診治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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