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婚宴整桌大咖「神」祕嘉賓！民代雙手合十　命理師楊登嵙曝原因

▲婚宴整桌大咖「神」祕嘉賓！民代雙手合十 命理師楊登嵙曝原因。（圖／翻攝自「3Q陳柏惟」臉書粉專）

▲婚宴整桌大咖「神」祕嘉賓！民代雙手合十，命理師楊登嵙曝原因。（圖／立法委員陳柏惟提供）

記者郭世賢／綜合報導

立法委員陳柏惟團隊日前在臉書貼文表示，「跑行程逐桌敬桌遇到一整桌都是「大咖的」，裡頭「神」秘嘉賓竟是十尊「神」像圍坐，引網友熱議。命理專家楊登嵙博士則表示，婚禮現場有「神明桌」，多為還願、酬神，民眾要祈願可雙手合十，神明用餐愉快，這時祈願比較容易如願。

網友引發熱議紛紛驚呼表示，「神明一桌真的大咖，很特別不容易！」、「這要跪著敬茶了！」、「應該是神明嘉賓桌！」、「真的是『神』秘嘉賓欸」、「一整桌都是大咖，不知如何上菜？」、「這個要跪下來每個喝到允筊為止」。

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陳柏惟認為，「神祕嘉賓桌」可以說比主桌，還有長官桌還要大，他之前曾在網路上看過，第一次在現場看到，他和團隊成員當下也是把酒杯放下，雙手合十，誠心祈禱婚禮順利圓滿，在場賓客身體健康、萬事如意，庇佑台灣土地與人民。

▲婚宴整桌大咖「神」祕嘉賓！民代雙手合十，命理師楊登嵙曝原因。（圖／命理專家楊登嵙提供）

▲法會現場也常見「神明桌」。（圖／命理專家楊登嵙提供，下同）

命理專家楊登嵙指出，婚禮現場有「神明桌」，多為還願、酬神，例如老一輩向神明祈求兒子結婚後要辦酬神戲或請神明「坐大位」，通常安排在主桌旁，邀請當初許願的神明坐大位，也會另請多名神明陪同。

楊登嵙表示，「神明桌」上座的神像下方都會放置壽金，不讓神明直接坐在椅子上，這就如同古時主人以長袖擦拭椅子，再請賓客上坐，表示主人最大敬意，桌上的菜色葷素都有，也會備有酒、茶水等，有的只有素食及茶。

楊登嵙說，民眾要祈願可雙手合十，自報姓名，請某某神明用餐開心，再來祈願，因為神明用餐愉快，這時民眾祈願比較容易如願！除了婚宴會場外，法會場合也常有「神明桌」。

▲婚宴整桌大咖「神」祕嘉賓！民代雙手合十，命理師楊登嵙曝原因。（圖／命理專家楊登嵙提供）

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