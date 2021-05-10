野柳海洋世界特製「天國版VIP通行卡」　孝孫請託燒給外公

▲野柳海洋世界特製天國版VIP通行卡。（圖／翻攝自「野柳海洋世界」臉書粉專，下同）



記者郭世賢／新北報導

「可以買一張沒有期限的票」，這是母親節前一天，新北市萬里區「野柳海洋世界」接到的一通史無前例的客服詢問電話，原來是一位褚先生為了一圓已經過世的外公所「託」到野柳海洋世界看海豚的「夢」，園方特地製作1張「天國版VIP通行卡」燒給老先生，讓他可以無限次數時間隨時入園。

原來褚先生的外公病重中，一直念念不忘當時帶孫子來野柳海洋世界看海豚，一直嚷嚷說什麼時候要出發來野柳看海豚？但外公病重後不良於行，加上眼睛失明，直到往生前都未能成行，成了家人的憾事。

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因此褚先生日前就到野柳海洋世界買「當日票」燒送給外公，沒想到外公居然託夢說「沒有看到海豚」，還被唸「不夠誠意」，他為了一圓外公的夢，想說辦一張無限次數時間隨時入園的票，讓外公隨時去看海豚，所以聯絡園方尋求幫忙。

野柳海洋世界副總經理廖俊維表示，前天接到一通電話，詢問能不能買1張沒有期限的票？讓大家摸不著頭緒，仔細問明原委才知道，褚先生的外公剛過世，他想買張永久有效的門票「燒送」給外公完成心願，園方馬上製作一張「天國版VIP通行卡」無限暢遊不分平假日送給外公。

廖俊維說，褚先生這份孝心實在讓人動容，也在隔天專程開車來領取這份特別的禮物，很高興野柳海洋世界很榮幸能成為遊客心中和家人一起製造美好回憶的地方；網友也紛紛留言表示，「有洋蔥！」、「好感動，感謝你們！」、「你們很貼心，完成心願！」、「阿公在天國一定很開心」、「好感人的故事！圓阿公及孫子心願！」、「天啊，你們太貼心了！」

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