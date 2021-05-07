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金山民宅天花板藏「4巨蟒」　勇消纏鬥1hr霸氣抓回...看傻了眼！

記者郭世賢／新北報導

這真的是嚇死人！新北市金山區五湖里月眉6日下午一處民宅內，女屋主發現後院天花板上藏了1條大蛇（臭青母）蛇尾巴垂落半空中，嚇得趕緊向金山消防隊報案，警消獲報火速趕抵現場抓蛇，竟在抓的過程中，旁邊又發現3條大蛇（錦蛇），每條蛇平均3至5米長。消防隊員費盡一番力氣，順利將4條大蛇抓到。屋主非常感謝消防弟兄辛勞，替家裡解除一場未知危機。

▲金山民宅4條巨蟒藏匿天花板　英勇警消與蛇纏鬥1hr霸氣抓回。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）

▲金山民宅內天花板藏4巨蟒　英勇警消與蛇纏鬥1hr霸氣全抓回。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團，下同）

新北市消防局6日下午2時55分接獲民眾報案指稱，家裡有蛇！2名警消人員立刻趕抵，女屋主急著帶他們到現場，發現這條大蛇（臭青母）在家裡後院天花板，警消人員手中準備好抓蛇工具，與蛇糾纏將近1小時，還是無法將蛇拉出，在纏鬥過程中，警消人員驚見旁邊竟還有3條大蛇，體積相當龐大，現場人員全看傻了眼。

警消人員立刻請求隊上加派3名人力支援，這條大蛇依然不為所動，警消人員費盡一番力氣，利用專業知識與技巧，安撫讓蛇身軀放軟，最後終於順利將第1條大蛇（臭青母）拉出，接著又連續拉出了3條大蛇（錦蛇），每條蛇平均約3、4米長。

女屋主表示，感謝新北市金山消防隊辛勞與付出，幫忙協助一場驚心動魄抓蛇行動，順利替家裡解除一場未知危機、非常感謝參與此次任務消防弟兄，屋主直呼：消防人員太帥了！

▲金山民宅4條巨蟒藏匿天花板　英勇警消與蛇纏鬥1hr霸氣抓回。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）

▲▼警消人員驚見旁邊竟還有3條大蛇，體積相當龐大，現場人員全看傻了眼。

▲金山民宅4條巨蟒藏匿天花板　英勇警消與蛇纏鬥1hr霸氣抓回。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）

新北市消防局呼籲，近日因氣候變暖，特別注意具有天然保護色的毒蛇，例如赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇及鎖鏈蛇等，因這些毒蛇為了覓食狩獵及防範天敵，身體顏色與周遭環境幾乎融為一體，如果不仔細觀察，容易就會觸碰到，民眾從事戶外活動，記得要打草驚蛇，穿著長袖衣褲及鞋子，降低遭咬的風險。

新北市消防局提醒，萬一不小心遭蛇咬，不要驚慌，先打電話求救，注意蛇的特徵，以便醫護施打正確血清，可以立即使用止血帶加壓蛇咬部位，千萬不要用嘴巴吸出毒液，造成更嚴重傷害。

▲金山民宅4條巨蟒藏匿天花板　英勇警消與蛇纏鬥1hr霸氣抓回。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）

▲▼1條大蛇（臭青母）被警消拉出，接著又連續拉出了3條大蛇（錦蛇）。

▲金山民宅4條巨蟒藏匿天花板　英勇警消與蛇纏鬥1hr霸氣抓回。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）

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