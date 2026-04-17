停紅燈遇警備車「僅6秒來不及閃」　駕駛逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿茂（化名）去年6月開車行經新北市某路口，被認為未避讓警備車，因而挨罰3600元。台北高等行政法院法認為，當時阿茂要在6秒鐘內確認警備車方向、路口有無行人並完成避讓，顯然過於苛刻，最終認定他沒有故意或過失，裁定撤銷原處分。

▲阿茂被認為未避讓警備車，因而挨罰，但最後逆轉抗罰成功。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2025年6月開車行經新北市一處路口，因被認為有「聞警備車之警號，不立即避讓」的違規行為，警員目睹後依法開單舉發；事後阿茂收到一張3600元罰鍰的罰單，還要吊銷駕駛執照，1年內不得考領。

阿茂不滿受罰，決定提出行政訴訟，他表示，當時正準備停等紅燈，突然聽到警備車的鳴笛聲，立刻準備換檔移動車輛，下一秒警備車就從左後方加速通過了，他並非刻意不避讓，況且當時右側車道為淨空狀態，警備車也可以從右側通過。

台北高等行政法院法官表示，經檢視行車記錄器、密錄器、監視器等影像，發現警備車是從後方駛近阿茂的車輛，並以連續長音的鳴笛聲、鳴按喇叭示警，接著繞過阿茂的車輛繼續向前行駛，整個過程大約只有6秒鐘。

法官指出，阿茂當時正要停等紅燈，要求他在6秒鐘內確認警備車來向、前方路口有無行人穿越、立刻完成避讓，未免過於苛刻，從現有證據看來，尚難認定他主觀上有任何故意或過失，原處分顯然有違誤，應予撤銷。全案仍可上訴。