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社會 社會焦點 保障人權

太魯閣號出軌家屬急找人　旅客服務中心竟回「去擲筊問神明」

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件造成49人死亡，數百人輕重傷意外，事故發生當下消息相當混亂，讓家屬急找人。（圖／記者黃國霖攝）

記者林冠吟／綜合報導

太魯閣列車事故造成49人死亡，是台灣近年來最嚴重的列車出軌事故，事發當下由於消息混亂，不少人都因為聯絡不上至親而焦急不已，76行者召集人王薇君10日凌晨在臉書貼文表示，在事後的懇談會議中，竟有罹難家屬向他們表示，事故當下向台鐵的旅客服務中心找人，服務人員不但一問三不知，竟還要家屬坐車去萬華，因為「那裡有廟，妳去擲筊問神明，請求神明保佑阿！」荒謬言論讓王薇君聽了相當氣憤。

王薇君在臉書上指出，太魯閣事件事發至今已37天，在舉辦懇談會議中，有罹難者家屬在知道列車出軌事故後，第一時間打台鐵電話打1小時都打不進去，永遠占線，好不容易打進去詢問相關消息，都只得到「抱歉不曉得」、「你可能要親自跑一趟確認一下」的消息，讓身在台北的家屬相當錯愕。

電話就這樣一路從上午9點打到下午2點，經過轉接再轉接，罹難者家屬卻還是得不到確切的親人資訊，不知道該高興還是難過，只能安慰自己沒消息就是好消息，坐立難安之下親自跑到台鐵旅客服務中心詢問服務人員，沒想服務人員的處理方式竟讓人相當錯愕。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件撞擊力道之大，列車車頭被削掉一半。（圖／記者黃國霖攝）

罹難者家屬指出，她到服務中心問向服務人員表示想要登記找她女兒，服務人員卻表示需要「憑票登記」，只有票才能登記，但票在女兒手上，怎麼可能會有票可以登記，讓她當下六神無主，站在原地慌張又無助，不知道該如何是好。

服務人員見狀也沒有上前關心，只回她一句「那你就等吧！」，過後竟還向罹難者家屬表示，「妳要不要坐車去萬華？」，在家屬還沒反應過來為何要去萬華時，服務人員竟說「那裡有廟啊！去龍山寺，妳去擲筊問神明看看啊！請求神明保佑啊！」，荒謬言論讓家屬氣憤不已，無法確認親人生死就已經夠心慌了，還需要面對服務人員如此的態度，讓罹難者家屬痛批「你們工作人員就是這樣對待我們家屬的嗎？這是你們100多年的牌子嗎？你們多麼驕傲？」

▲太魯閣家屬聯合招魂。（圖／記者陳煥丞攝）

▲罹難者家屬至事故地點聯合招魂。（圖／記者陳煥丞攝）

貼文一出，引來大批網友撻伐，直言工作人員「一點同理心都沒有，連擲筊這種話也多的出口，到底有沒有人性啊！」、「回這些話叫家屬情何以堪」，也有事故的罹難家屬表示遇到類似的遭遇，在尋找弟弟行李時被站員質疑「怎麼這麼晚才打電話來拿行李」，讓家屬當下聽到也忍不住潸然淚下。

王薇君也在貼文的最後指出，76行者遺體修復團隊不只修復亡者的身體，也努力修補家屬的心，並直言「我會陪著你們直到你們不再需要我的時候」，同時怒批台鐵的服務人員「太誇張！太惡毒！」，應該自首請罪，因為他一個人惡劣的態度汙染了台鐵多數暖心的工作人員，讓不少網友讚嘆「謝謝姑姑」、「姑姑真的好暖心」。

▲▼76行者發言人王薇君出面受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲76行者發言人王薇君貼文指出團隊修復的不只是罹難者的遺體，還有家屬的心。（圖／記者羅志華攝）

▲▼王薇君貼文指出台鐵旅客服務中心服務人員的荒謬言論。（圖／翻攝自王薇君臉書）

▲王薇君貼文指出台鐵旅客服務中心服務人員的荒謬言論。（圖／翻攝自王薇君臉書）

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