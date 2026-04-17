　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奧迪舞女酒後毒駕撞死婦「PO照狂譙三字經」　判賠家屬292萬

▲台南地院21日就酒駕毒駕致死案宣判，舞小姐魏女被判刑8年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南舞小姐酒後毒駕撞死晨運婦被判刑8年6月，民事部分判賠292萬1804元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者葉品辰／台南報導

台南安平區2023年發生一起震驚社會的酒後毒駕撞死人事故，22歲的魏姓舞小姐，清晨酒後施用毒品開車上路，撞死晨運的58歲孫姓婦人，法院審理後依不能安全駕駛致人於死罪判處8年6月徒刑定讞，孫婦的3名子女針對民事求償共642萬餘元，經台南簡易庭審理後，判魏姓女子須賠償約292萬餘元，全案仍可上訴。

回顧案情，當時在舞廳工作的魏女，於2023年8月23日清晨飲酒後，還施用第三級毒品K他命並服用含FM2成分的安眠藥，隨後駕車上路。她行經台南市安平區健康三街，準備左轉府平路時，因注意力與反應能力明顯下降，直接撞上正在路旁步行的58歲孫姓婦人，導致對方頭部重創，送醫仍宣告不治。

▲台南地院21日就酒駕毒駕致死案宣判，舞小姐魏女被判刑8年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

事故發生後，魏女車輛一度失控衝入路旁店家騎樓，波及其他車輛及攤位，而她竟將車禍現場照片PO到IG、狂飆三字經，慘被網友炎上。警方調查發現，其酒測值高達0.57毫克，全案依公共危險、毒品及過失致死等罪嫌移送法辦。刑事部分，一、二審均認定魏女行為重大，依不能安全駕駛致人於死罪判處8年6月徒刑定讞。

民事賠償部分，死者3名子女提起訴訟，主張醫療費、喪葬費及精神慰撫金等損失，共計642萬餘元。法院審理後認為，醫療及殯葬支出有憑有據，精神慰撫金則衡量雙方經濟能力、身分地位及加害情節後，酌減為每人150萬元；再扣除3人各自已領取的強制險理賠金約66萬餘元，最終判魏女須分別賠償每人約97萬餘元，合計約292萬1804元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
娛樂稅初審通過！看電影、演唱會免徵稅　民眾黨：票價要扣除
快訊／「晶圓二哥」大漲逾9%！　飆40萬張大量穩坐成交王
快訊／中油新三輕燃燒塔「狂噴火」！　驚人畫面曝
AV女優車內咬拳王！　不雅動作片博流量慘了
11歲童曾怨「怪叔叔」　殺子繼父婚後突性情大變
快訊／台北公車撞護欄！　14人受傷
免費石油來了！　川普：伊朗願交出濃縮鈾
《刑訴法》三讀修正　擴大預防性羈押「酒駕、兒少性剝削」納入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被警查緝竟向派出處所投汽油彈　縱火男2小時被查獲下場曝

撞擊畫面曝！台中女騎士疑闖紅燈挨撞　2人2車倒臥路口全身傷

酒駕7犯不想入監6個月　駕駛求情被打臉

快訊／林園中油新三輕壓縮機跳車　燃燒塔「狂噴火」驚人畫面曝

小孩公園爆衝突「2媽扭打一團」！　虎媽狂巴頭還嗆：台灣不歡迎妳

BMW貼身削過「只差3cm」掃地男險被撞死　畚斗擋煞神奇畫面曝

快訊／北投公車打滑撞路邊護欄！17乘客「14人傷」　警消救護中

南投雙龍瀑布失蹤！疑橋上墜落115公尺　消防2巨石間尋獲已身亡

「石化教父」涉台灣優力詐貸18億　85歲陳武雄判刑4年6月將入獄

悍小三翻牆喊「真的很愛他」嗆正宮　簽700萬和解書照樣勾勾纏

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

被警查緝竟向派出處所投汽油彈　縱火男2小時被查獲下場曝

撞擊畫面曝！台中女騎士疑闖紅燈挨撞　2人2車倒臥路口全身傷

酒駕7犯不想入監6個月　駕駛求情被打臉

快訊／林園中油新三輕壓縮機跳車　燃燒塔「狂噴火」驚人畫面曝

小孩公園爆衝突「2媽扭打一團」！　虎媽狂巴頭還嗆：台灣不歡迎妳

BMW貼身削過「只差3cm」掃地男險被撞死　畚斗擋煞神奇畫面曝

快訊／北投公車打滑撞路邊護欄！17乘客「14人傷」　警消救護中

南投雙龍瀑布失蹤！疑橋上墜落115公尺　消防2巨石間尋獲已身亡

「石化教父」涉台灣優力詐貸18億　85歲陳武雄判刑4年6月將入獄

悍小三翻牆喊「真的很愛他」嗆正宮　簽700萬和解書照樣勾勾纏

車銀優新戲要播了！《超能路人甲》突獲超能力　聯手朴恩斌救世

歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

曼谷高速公路出現「台灣ETC門架」　遠通攻進泰國版圖

山佳河濱公園再升級！8月完成自行車練習場　並增設寵物公園 

2分鐘被搶7740萬！蒙面嫌制伏保全奪槍　洗劫15公斤金飾逃逸

辛拉麵也危險！戰火引爆「包裝材料荒」　南韓食品業：5月生死關頭

湖人詹皇第19度打季後賽史上第一　稱和兒子布朗尼聯手勝過一切

婦攔車嗆「兒子被你當掉」黃國昌掃街瞬間石化　爆笑真相曝

「機器人交警」現身無錫市區指揮交通　小碎步轉身精準手勢全都錄

台積電法說半導體測試外溢效應　催生台股第二檔萬元股

一見面又開始鬧！ 劉在錫虧李光洙「愛炒作」

社會熱門新聞

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

司機被開罰！看「檢舉照」怒轟搶劫　警方認錯了

婦帶孫逛街闖紅燈　慘被商務車撞死

快訊／菡生婦幼診所涉詐保！院長150萬交保

菡生婦幼診所傳詐領健保費　停診2天

即／台61線4車嚴重事故　化學物外洩全線封閉

即／北投公車打滑撞路邊護欄！　17乘客「14人傷」

白沙媽、張仙姑接力　失蹤婦遺體離家4km水圳被尋獲

助孝媳尋獲婆婆遺體　專家揭神秘「靈動力」

5月大男嬰被虐死！套2層塑膠袋丟四草大橋下

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

想幫重障兒換電梯房　媽媽投資被騙600萬

大坑步道停車場死亡案　男倒臥4hrs才被發現

更多熱門

相關新聞

無照女撞車倒地　心虛忍痛落跑

無照女撞車倒地　心虛忍痛落跑

新北市中和區日前一名婦人，無照騎機車行經圓通路時，與一輛汽車發生擦撞，婦人當場摔得四腳朝天，但因無照騎車，顧不得左肩受傷，急忙起身後隨後離去，留下停在原地傻眼的自小客女駕駛，並立即撥打110報案；警方調閱監視器，通知該名婦人，經調查，針對無照騎車開罰外，另當場移置保管該部機車。

美術ff老師偷摸女學生　辯「性無能」判刑8月

美術ff老師偷摸女學生　辯「性無能」判刑8月

台南女「毒駕撞多車」！3騎士受傷送醫

台南女「毒駕撞多車」！3騎士受傷送醫

打造安全交通環境　花蓮警祭4大措施打擊違法

打造安全交通環境　花蓮警祭4大措施打擊違法

送貨員闖紅燈再撞外送員　一驗竟毒駕

送貨員闖紅燈再撞外送員　一驗竟毒駕

關鍵字：

酒駕毒駕判決

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

鄭麗文選2028？賴清德最該擔心的是他

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

京都男童慘死　繼父曝殺子細節：先載到學校

10年資深「香燈腳」嘆白沙屯進香變質　揭2崩壞現狀

淡出10年！曲家瑞「為小S復出」

快訊／第2檔晉身「萬元股」！　 股后穎崴飆10285新天價

害精蟲游不動！「1款飲料」是泌尿道災難　醫示警了

司機被開罰！看「檢舉照」怒轟搶劫　警方認錯了

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面