奧迪舞女酒後毒駕撞死婦「PO照狂譙三字經」　判賠家屬292萬

▲台南舞小姐酒後毒駕撞死晨運婦被判刑8年6月，民事部分判賠292萬1804元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者葉品辰／台南報導

台南安平區2023年發生一起震驚社會的酒後毒駕撞死人事故，22歲的魏姓舞小姐，清晨酒後施用毒品開車上路，撞死晨運的58歲孫姓婦人，法院審理後依不能安全駕駛致人於死罪判處8年6月徒刑定讞，孫婦的3名子女針對民事求償共642萬餘元，經台南簡易庭審理後，判魏姓女子須賠償約292萬餘元，全案仍可上訴。

回顧案情，當時在舞廳工作的魏女，於2023年8月23日清晨飲酒後，還施用第三級毒品K他命並服用含FM2成分的安眠藥，隨後駕車上路。她行經台南市安平區健康三街，準備左轉府平路時，因注意力與反應能力明顯下降，直接撞上正在路旁步行的58歲孫姓婦人，導致對方頭部重創，送醫仍宣告不治。

事故發生後，魏女車輛一度失控衝入路旁店家騎樓，波及其他車輛及攤位，而她竟將車禍現場照片PO到IG、狂飆三字經，慘被網友炎上。警方調查發現，其酒測值高達0.57毫克，全案依公共危險、毒品及過失致死等罪嫌移送法辦。刑事部分，一、二審均認定魏女行為重大，依不能安全駕駛致人於死罪判處8年6月徒刑定讞。

民事賠償部分，死者3名子女提起訴訟，主張醫療費、喪葬費及精神慰撫金等損失，共計642萬餘元。法院審理後認為，醫療及殯葬支出有憑有據，精神慰撫金則衡量雙方經濟能力、身分地位及加害情節後，酌減為每人150萬元；再扣除3人各自已領取的強制險理賠金約66萬餘元，最終判魏女須分別賠償每人約97萬餘元，合計約292萬1804元。