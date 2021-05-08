驚悚影曝！貨櫃車沒固定…一過彎「整個被帶走」　翻墜落溪

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區8日下午3時許發生貨櫃翻覆意外，一輛貨櫃車行經麥金路，疑似因貨櫃裝載未確實固定，車速過快過彎時，離心力傾斜導致貨車自撞路旁護欄，貨櫃飛出翻越護欄滾落溪裡，導致貨櫃變形、貨品外露漂流河面情況，車頭卻停留於路邊。警方表示，2名路人剛好經過，差3秒就被貨櫃壓到，所幸命大逃過劫難。如今案發當下監視器畫面曝光。

▲大車過彎貨櫃裝載未固定噴飛，翻覆「砸落溪床傳巨響」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示 ，8日下午3時許劭姓男子駕駛一輛貨櫃車行駛在麥金路，疑似因貨櫃裝載未確實固定，行經該路段轉彎處離心力傾斜，導致貨車自撞路旁護欄造成貨櫃飛出滾落溪裡，造成人行道護欄150公尺毀損，所幸無人傷亡。

基隆警第四分局安樂派出所所長羅軒偉立即率備勤及線上巡邏警力，全力加強執行交通疏導管制並封閉麥金路該路口內線往大武崙方向，疏通雙向車流，並通知報市府環保局、工務處緊急派員處置，實施封鎖線管制禁止行人進入人行道，防制意外發生。

▲2名路人剛好經過，差3秒就被貨櫃壓到，所幸命大逃過劫難。

安樂派出所所長羅軒偉表示，在調閱路口監視器畫面查看時，貨櫃車高速過彎翻車時，剛好人行道有2名路人經過，車頭往前行駛緊逼路人，最後在行人後方差幾公尺停下，僅差3秒就可能被貨櫃壓到，所幸2名路人命大逃過劫難。

警方針對肇事駕駛經酒測無酒精濃度反應，事故原因調查由交通隊派員現場照相測繪，釐清肇事責任，另依道路交通管理處罰條例29條1項4款對駕駛貨物未插入安全插銷違規部分依法告發。

立委蔡適應秘書王安棟表示，8日下午3時許貨櫃車開在他後面，剛好被他目擊到，貨櫃車疑似速度過整個貨櫃掉落河道，十分誇張，直呼「嚇死人了」。

▲▼疑似因貨櫃裝載未確實固定，行經該路段轉彎處離心力傾斜，導致貨車自撞路旁護欄造成貨櫃飛出滾落溪裡。

▼車頭卻停留於路邊。

【更多新聞】

快訊／「怪獸級」大車過彎貨櫃噴飛溪床 目擊民眾：嚇出一身冷汗

改裝車深夜呼嘯噪音擾民 金山警跨單位合作攔檢揪16車

消防徒手戰巨蛇！民宅「驚藏4尾」纏鬥1小時 影片全記錄

天九牌職業賭場藏萬里民宅 警包抄逮22人！2賭客嚇到胸悶送醫