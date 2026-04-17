發福食阿伯沒臂章無法領　網友兩派熱議：重點是不浪費

記者黃翊婷／綜合報導

白沙屯媽祖進香活動吸引大批信眾跟隨，但有信眾目擊一名阿伯因為沒有臂章，所以無法領取現場發放的素粽。文章公開之後掀起網友正反意見熱議，有人認為，既然決定發放福食或結緣品，就不應該區分是否有臂章；另一派人表示，發放規則本來就是由攤家決定，此事沒有誰對誰錯；還有不少人覺得重點應該是「不浪費」。

▲白沙屯媽祖進香活動人潮眾多。（資料照／記者游瓊華翻攝）

白沙屯媽祖進香活動期間，不少民眾出於善意，會提供食物、水或者結緣品讓信眾領取。不過，有一名信眾在臉書發文表示，目擊一名阿伯因為沒有臂章，所以無法領取素粽，但也強調他不認為照規定行事有錯。結果意外掀起網友們對於「規則秩序」與「彈性人情」的討論。

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大多數網友認為，許多攤家都是無論有沒有臂章，只要有需求就會給，畢竟是自己決定做善事，不會在意是否有臂章，「有無臂章都給，因為這也是善緣」、「說真的，需要看臂章，我個人認為大可不必」、「現場多數發放食物飲料的人都不分老弱婦幼都給的，還可以多給」。

不過，也有另一派網友覺得，類似的規定去年就有了，應該尊重攤家的決定，不必這樣比較，況且現場還有很多攤家在發福食，阿伯有需要的話，也可以向其他不用看臂章的攤家索取。

還有不少網友抱持中立態度，認為此事的重點不是臂章，而是「不應該浪費」，希望大家心存感恩，不計較、不貪心，一起讓這個活動變得更好。