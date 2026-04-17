【廣編】北農端午粽熱銷開紅盤　三大人氣粽品銷售破12萬顆

圖、文／北農提供

臺北農產運銷股份有限公司（下稱北農）於3月10日正式開賣「古早粽」、「麻香猴菇粽」及「產銷履歷花生粽」三款特色商品，統計至今，三款粽品累計銷售量已達12多萬顆，展現市場熱絡蓬勃的買氣。

北農表示，本次銷售以經典口味「古早粽」最受歡迎，遵循老一輩傳統北部粽製作方法，打開粽葉撲鼻而來的香氣便讓人口水直流，穩居人氣第一；「麻香猴菇粽」以濃郁麻油完美包裹Q彈糯米，猴頭菇與杏鮑菇激盪鮮甜層次，尤其佐以蓮子與香菇畫龍點睛，口感細膩不膩，口感綿密而不膩，顛覆對素食的定義；「產銷履歷花生粽」為南部粽風味，主要原料有吃起來「綿密香甜」的虎尾頭等產銷履歷花生、Q彈糯米、新社香菇以及在地嚴選優質豬肉及現炒油蔥酥等，用料實在，產銷履歷驗證，食得安心。

北農端午粽銷售量逐年成長，從112年的13萬顆，至113年提升至16.5萬顆，年成長21%；114年更大幅攀升至28萬顆，年成長率達41%。三款端午粽皆為單顆180克規格、每盒10顆包裝，採手工製作、限量供應。隨著端午節腳步接近，北農提醒民眾把握預購時機，根據以往經驗，隨著端午節的接近，粽子將越來越難以購買，因此想要品嚐的民眾需要加快訂購，以免錯過。