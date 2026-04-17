中俄密援伊朗？　美情報：中國擬提供先進雷達系統

▲圖為2024年中國大陸廣東珠海航展780目標指示雷達。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美以對伊朗戰爭開打不到數日，美國情報機構隨即偵測到這場戰事可能擴大至戰場以外的危險跡象，也就是俄羅斯、中國開始設法支援伊朗，企圖削弱美以軍事行動。多名知情美方官員透露，國防情報局分析師評估，中國正考慮是否提供伊朗先進雷達系統。

CBS新聞引述美國官員說法指出，中國曾考慮向伊朗提供X波段雷達系統，這項技術能大幅提升伊朗偵測和追蹤來襲威脅的能力，例如低空飛行的無人機和巡弋飛彈，也能協助保護其防空系統、抵禦高精度打擊。

現階段不清楚中國最終是否真的完成這筆移交，但官員們表示，這項評估凸顯了華府的憂慮，即伊朗戰事不只正在把周邊的地區對手捲進來，連全球競爭對手都願意在不直接參戰的情況下提供關鍵支援。

針對相關討論，國防情報局尚未置評，中央情報局拒絕評論，白宮也未做出回應。與此同時，另有報導指出，俄羅斯已把美軍在中東各地的軍事部署情報分享給伊朗。

此前，金融時報15日曾援引伊朗軍方外流的文件報導稱，伊朗革命衛隊曾透過中國公司「北京沐美星空科技」（Earth Eye Co.）秘密購買的間諜衛星來鎖定美軍基地。美方評估，伊朗曾使用中國提供的衛星影像，包括在美以展開軍事行動期間，但無法確認相關影像是否由這間公司提供。

美國情報還顯示，北京也評估是否向伊朗轉移防空系統，並可能繞道透過第三國進行轉運。

美國總統川普預計5月出訪中國大陸，屆時將進行外界高度關注的川習會。就在本周，川普接受訪問時表示，他已去信中國國家主席習近平，要求不要向伊朗提供武器。中國駐華府大使館拒絕針對川普這封信函置評，但補充說明，中國在伊朗問題方面的立場公開正當，「我們秉持客觀公正立場，致力於推動和談。我們從不參與任何讓衝突升溫的行動」。